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  5. Первый дивизион
Стадион:
Флурё
1:0
Второй тайм: 90+'
Конгсвингер
0'
29' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
45' Желтая карточка
Halvor Solheim Olsen
71' Желтая карточка
Stefan Aase
73' Желтая карточка
Andre Reksten
76' Желтая карточка
Christian Roeer
85' Желтая карточка
Even Bydal
1:0
86' Гол
Peter Aase
90'+1
Второй тайм
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Peter Aase бьет в цель!
Желтая карточка
85'
Even Bydal получил желтую карточку от судьи
80'
Флоро делает замену. Lorent Callaku уходит с поля, а Ротихеуг Оливер выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
75'
Конгсвингер делает замену. Кольстад Йёрген уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Andre Reksten получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Stefan Aase получил желтую карточку от судьи
69'
Флоро делает замену. Alioune Ndour уходит с поля, а Patrik Johannesen выходит на его замену.
61'
Конгсвингер делает замену. Martin Tangen Vinjor уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Halvor Solheim Olsen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Floroe Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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