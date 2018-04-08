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Стадион: Floroe Stadion
1:0
Второй тайм: 90+'
29' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
45' Желтая карточкаHalvor Solheim Olsen
71' Желтая карточкаStefan Aase
73' Желтая карточкаAndre Reksten
76' Желтая карточкаChristian Roeer
85' Желтая карточкаEven Bydal
1:0
86' ГолPeter Aase
|
71'
73'
76'
85'
86'
1:0
Состав команд
99
Stefan
Aase
Флурё 4-3-3
- Основной состав
- 92 Nicklas Frenderup Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 37 Vegard Gjermundstad Защитник
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 5 Christer Husa Защитник
- 7 Peter Aase Полузащитник
- 99 Stefan Aase Полузащитник
- 23 Halvor Solheim Olsen Полузащитник
- 10 Lorent Callaku Нападающий
- 14 Kristoffer Ryland Нападающий
- 19 Alioune Ndour Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Dejan Corovic Защитник
- 24 Клинг Роберт Полузащитник
- 17 Eirik Hoeydal Нападающий
- 11 Ротихеуг Оливер Нападающий
- 9 Йоханнесен Патрик Нападающий
- 21 Torje Naustdal
- 1 Alexander Hovdevik II
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 25 Simon Thomas I Вратарь
- 5 Christian Roeer Защитник
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Защитник
- 18 Iman Mafi Защитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 15 Marlinho Нападающий
- 13 Markus Aanesland
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Предыдущие игры
Флурё (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 13.01.2018 Лиллестрём 1:1 Флурё ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
- 24.09.2017 Флурё 1:1 Ранхейм ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Флурё 0:1 Арендал ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Старт 2:0 Флурё ПД
- 09.08.2017 Кристиансунд 1:0 Флурё К
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Эльверум 3:4 Флурё ПД
- 23.07.2017 Флурё 4:1 Фредрикстад ПД
- 02.07.2017 Ранхейм 0:2 Флурё ПД
- 25.06.2017 Мьёндален 2:4 Флурё ПД
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Ранхейм 1:0 Конгсвингер ПД
- 22.08.2017 Конгсвингер 0:1 Будё-Глимт ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Старт 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
Последние игры между собой
Флурё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Конгсвингер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 06.08.2017 Флурё 1:0 Конгсвингер Первый дивизион
- 28.05.2017 Конгсвингер 2:1 Флурё Первый дивизион
- 22.08.2015 Флурё 2:2 Конгсвингер Второй дивизион
- 09.05.2015 Конгсвингер 2:1 Флурё Второй дивизион
Второй тайм
86'
Г О О О О Л - Peter Aase бьет в цель!
85'
Even Bydal получил желтую карточку от судьи
80'
Флоро делает замену. Lorent Callaku уходит с поля, а Ротихеуг Оливер выходит на его замену.
76'
Christian Roeer получил желтую карточку от судьи
75'
Конгсвингер делает замену. Кольстад Йёрген уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
73'
Andre Reksten получил желтую карточку от судьи
71'
Stefan Aase получил желтую карточку от судьи
69'
Флоро делает замену. Alioune Ndour уходит с поля, а Patrik Johannesen выходит на его замену.
61'
Конгсвингер делает замену. Martin Tangen Vinjor уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Halvor Solheim Olsen получил желтую карточку от судьи
29'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Floroe Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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