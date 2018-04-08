  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Русенборг
4:0
Второй тайм: 75'
Мольде
Второй тайм
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Бендтнер Никлас бьет в цель!
58'
Мольде делает замену. Реммер Кристофер уходит с поля, а Габриэльсен Рубен выходит на его замену.
55'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Конрадсен Андрес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Хёуген Кристоффер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Бендтнер Никлас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация