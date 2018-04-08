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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Леркендаль
1:0
20' ГолБендтнер Никлас
2:0
30' ГолСодерлунд Александер
38' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
3:0
52' ГолКонрадсен Андрес
4:0
69' ГолБендтнер Никлас
|
20'
1:0
30'
2:0
52'
3:0
69'
4:0
Состав команд
16
Ховланд
Эвен
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 5 Якоб Расмуссен Защитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 22 Morten Konradsen Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 27 Зехнини Рафик Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 8 Сарр Бабакар Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 7 Mathias Antonsen Normann Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 14 Странд Петтер Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 13 Ibrahima Wadji Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Полузащитник
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 17.02.2018 Русенборг 5:0 Нардо ТМК
- 14.02.2018 Русенборг 4:0 Melhus ТМК
- 12.02.2018 Русенборг 3:1 Схьёрдал-Блинк ТМК
- 07.02.2018 Русенборг 2:3 Бюосен ТМК
- 17.01.2018 Русенборг 4:1 Колстад ТМК
- 07.12.2017 Вардар 1:1 Русенборг ЛЕ
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 23.11.2017 Русенборг 0:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
Мольде (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Лиллестрём 0:1 Мольде Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Мольде 3:1 Саннефьёрд Т
- 21.09.2017 Мольде 0:3 Лиллестрём К
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 12.08.2017 Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
- 08.04.2017 Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген
- 24.09.2016 Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген
- 28.05.2016 Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
- 20.09.2015 Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген
- 27.06.2015 Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген
- 27.07.2014 Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген
- 04.05.2014 Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген
- 24.11.2013 Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ
- 26.10.2013 Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген
- 20.05.2013 Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген
- 28.10.2012 Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген
- 08.07.2012 Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген
- 27.06.2012 Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ
- 07.08.2011 Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген
- 08.05.2011 Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
- 14.03.2010 Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
- 11.02.2010 Русенборг 1:0 Мольде Товарищеские матчи. Сборные
- 27.09.2009 Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген
- 09.08.2009 Мольде 5:0 Русенборг Кубок НМ
Русенборг
Мольде
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:4
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|2.
|Сарпсборг-08
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Хёугесунн
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|Волеренга
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|7.
|Русенборг
|4:0
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|8.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Кристиансунд
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Одд
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Ранхейм
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Тромсё
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|Будё-Глимт
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Стабек
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Лиллестрём
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
69'
Г О О О О Л - Бендтнер Никлас бьет в цель!
58'
Мольде делает замену. Реммер Кристофер уходит с поля, а Габриэльсен Рубен выходит на его замену.
55'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Erling Braut Haaland выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Конрадсен Андрес бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Хёуген Кристоффер получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Бендтнер Никлас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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