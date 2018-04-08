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Стадион:
Орландо Сити
0:1
Второй тайм: 46'
Портленд Тимберс
0'
8' Желтая карточка
Бланко Себастьян
0:1
20' Пенальти
Валери Диего
28' Желтая карточка
Mohammed El Monir II
46'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Mohammed El-Monir получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Валери Диего из команды Портленд Тимберс забивает с точки!
Желтая карточка
8'
Бланко Себастьян получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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