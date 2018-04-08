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Стадион: Orlando City Stadium
0:1
Второй тайм: 46'
8' Желтая карточкаБланко Себастьян
0:1
20' ПенальтиВалери Диего
28' Желтая карточкаMohammed El Monir II
|
20'
0:1
Состав команд
21
Саттер
Скотт
22
Сане
Людовик
10
Josue
Colman
16
Кьестан
Саша
25
Туилома
Билл
21
Diego
Chara
11
Поло Энди
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 2 Спектор Джонатан Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 3 Тарек Амро Защитник
- 27 R. J. Allen Защитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- 17 Chris Mueller
- Главный тренер: Jason Kreis
Портленд Тимберс 4-2-3-1
- Основной состав
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 25 Туилома Билл Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 27 Dairon Asprilla Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- 14 Andres Flores II
- 18 Julio Cascante
- 32 Marco Farfan
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Филадельфия Юнион
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|8.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Орландо Сити
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|6.
|Даллас
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Mohammed El-Monir получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Валери Диего из команды Портленд Тимберс забивает с точки!
8'
Бланко Себастьян получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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