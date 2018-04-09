- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стубхуб Сентер
0:0
Перерыв
Состав команд
19
Понтиус
Крис
11
Камара
Ола
29
Tim
Melia
14
Шелтон
Кири
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 9 Ибрагимович Златан Полузащитник
- 4 David Romney Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 41 Justin vom Steeg
- Главный тренер: Sigi Schmid
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 94 Jimmy Medranda Защитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Лобато Кристиан Защитник
- 22 Emiliano Amor Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 26 Jaylin Lindsey
- 1 Adrian Zendejas
- Главный тренер: Peter Vermes
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 07.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Юнайтед М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Спортинг Канзас-Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 25.06.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 18.09.2016 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 03.06.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 02.05.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.10.2015 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 19.04.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 20.07.2014 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.04.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|7.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|6.
|Даллас
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация