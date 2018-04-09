- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 1162
1:0
20' ГолSimon Alexandersson
2:0
22' ГолAnton Lundin
3:0
77' ГолMihlali Mayambela
84' Желтая карточкаJalid Kerkich Amar
3:1
85' ГолAdam Wiberg
3:2
86' ГолAdam Wiberg
89' Желтая карточкаChristian Ljungberg
90' Желтая карточкаДжонас Лантто
4:2
90' ГолSimon Alexandersson
90' Желтая карточкаAugust Stroemberg
|
20'
1:0
22'
2:0
77'
3:0
85'
3:1
86'
3:2
90'
90'
4:2
Состав команд
11
Anton
Lundin
23
Oscar
Lundin
13
Край
Антон
15
Йельте
Якоб
11
Adam
Wiberg
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 21 Jalid Kerkich Amar Защитник
- 11 Anton Lundin Полузащитник
- 23 Oscar Lundin Полузащитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Полузащитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 14 Simon Alexandersson Нападающий
- 9 Markus Astvald Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Mihlali Mayambela Полузащитник
- 17 Samuel Aziz
- 13 Понтус Хиндрикес
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 1 Oliver Bergman
- 5 Carlos García IV
Гефле 5-3-2
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 7 Юханссон Петр Защитник
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 13 Край Антон Защитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 24 Leo Bengtsson Полузащитник
- 8 Christian Ljungberg Полузащитник
- 15 Йельте Якоб Нападающий
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 4 Stefan Zarkovic Защитник
- 3 Albin Lohikangas Полузащитник
- 21 Жураховский Игорь Полузащитник
- 14 Fitim Kastrati
- 20 Sebastian Sandlund
- 23 Yassin Housni
- Главный тренер: Thomas Andersson
Предыдущие игры
Браге (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 04.11.2017 Карлштад Юнайтед 2:0 Браге ПД
- 29.10.2017 Браге 3:3 Васалунд ПД
- 23.10.2017 Браге 0:0 Сандвикен ПД
- 15.10.2017 ИФК Лулео 0:2 Браге ПД
- 08.10.2017 Браге 4:1 Энскеде ПД
- 01.10.2017 Умео 0:4 Браге ПД
- 24.09.2017 Браге 1:1 Нючепинг ПД
- 17.09.2017 Акрополис 3:2 Браге ПД
- 10.09.2017 Ассириска 1:5 Браге ПД
- 03.09.2017 Браге 3:2 Арамеиска-Сюрьянска ПД
- 28.08.2017 Браге 1:0 Вестерос СК ПД
- 23.08.2017 Браге 1:4 Отвидаберг К
- 20.08.2017 Соллентуна 3:2 Браге ПД
- 02.08.2017 Сандвикен 0:1 Браге К
- 16.07.2017 Браге 2:1 Тим СуренГруппен ПД
- 09.07.2017 Тим СуренГруппен 1:1 Браге ПД
- 02.07.2017 Браге 3:1 Акрополис ПД
- 26.06.2017 Вестерос СК 1:2 Браге ПД
Гефле (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Сюрианска 1:2 Гефле С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 28.08.2017 Отвидаберг 0:2 Гефле С
- 24.08.2017 Энскеде 1:2 Гефле К
- 21.08.2017 Гефле 1:2 Треллеборг С
- 12.08.2017 Эстер 1:1 Гефле С
- 09.08.2017 Гефле 2:0 Варбергс Боис С
Последние игры между собой
Браге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Гефле: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Фалькенберг
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Браге
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Хельсинборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ландскруна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Гефле
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Фрей
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Дегерфорс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Эстер
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Вернаму
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Варбергс Боис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Второй тайм
90'
Аугуст Стремберг получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Джонас Лантто получил желтую карточку от судьи
89'
Christian Ljungberg получил желтую карточку от судьи
88'
Браге делает замену. Селлин Роббин уходит с поля, а Понтус Хиндрикес выходит на его замену.
87'
Гефле делает замену. Бьоркман Йеспер уходит с поля, а Yassin Housni выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Adam Wiberg бьет в цель!
85'
Г О О О О Л - Adam Wiberg бьет в цель!
84'
Jalid Kerkich Amar получил желтую карточку от судьи
78'
Браге делает замену. Anton Lundin уходит с поля, а Carlos Garcia выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Mihlali Mayambela бьет в цель!
65'
Гефле делает замену. Йельте Якоб уходит с поля, а Stefan Zarkovic выходит на его замену.
56'
Браге делает замену. Маркус Аствальд уходит с поля, а Mihlali Mayambela выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Г О О О О Л - Anton Lundin бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация