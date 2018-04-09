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Зрители: 1162
Браге
4:2
Конец матча
Гефле
0'
1:0
20' Гол
Simon Alexandersson
2:0
22' Гол
Anton Lundin
3:0
77' Гол
Mihlali Mayambela
84' Желтая карточка
Jalid Kerkich Amar
3:1
85' Гол
Adam Wiberg
3:2
86' Гол
Adam Wiberg
89' Желтая карточка
Christian Ljungberg
90' Желтая карточка
Джонас Лантто
4:2
90' Гол
Simon Alexandersson
90' Желтая карточка
August Stroemberg
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Аугуст Стремберг получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Джонас Лантто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Christian Ljungberg получил желтую карточку от судьи
88'
Браге делает замену. Селлин Роббин уходит с поля, а Понтус Хиндрикес выходит на его замену.

87'
Гефле делает замену. Бьоркман Йеспер уходит с поля, а Yassin Housni выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Adam Wiberg бьет в цель!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Adam Wiberg бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Jalid Kerkich Amar получил желтую карточку от судьи
78'
Браге делает замену. Anton Lundin уходит с поля, а Carlos Garcia выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Mihlali Mayambela бьет в цель!
65'
Гефле делает замену. Йельте Якоб уходит с поля, а Stefan Zarkovic выходит на его замену.
56'
Браге делает замену. Маркус Аствальд уходит с поля, а Mihlali Mayambela выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Anton Lundin бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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