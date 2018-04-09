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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 20072
Мальмё
1:1
Конец матча
АИК
0'
8' Желтая карточка
Розенберг Маркус
9' Желтая карточка
Franz Brorsson II
0:1
12' Гол
Гойтом Хенок
38' Желтая карточка
Милошевич Александер
1:1
44' Пенальти
Розенберг Маркус
45' Желтая карточка
Бауи Набиль
45' Желтая карточка
Гойтом Хенок
45' Желтая карточка
Нильсен Лассе
58' Вторая желтая карточка
Franz Brorsson II
73' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
85'
АИК делает замену. Ольссон Кристоффер уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
80'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
77'
АИК делает замену. Гойтом Хенок уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Лундстрём Роберт получил желтую карточку от судьи

72'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Ясин Ахмед выходит на его замену.
67'
Мальме делает замену. Еремеефф Александер уходит с поля, а Рикс Сёрен выходит на его замену.
58'
Franz Brorsson получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Бауи Набиль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Гойтом Хенок получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус из команды Мальме забивает с точки!
Желтая карточка
38'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Franz Brorsson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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