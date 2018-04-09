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Стадион: Stadion Зрители: 20072
8' Желтая карточкаРозенберг Маркус
9' Желтая карточкаFranz Brorsson II
0:1
12' ГолГойтом Хенок
38' Желтая карточкаМилошевич Александер
1:1
44' ПенальтиРозенберг Маркус
45' Желтая карточкаБауи Набиль
45' Желтая карточкаГойтом Хенок
45' Желтая карточкаНильсен Лассе
58' Вторая желтая карточкаFranz Brorsson II
73' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
|
12'
0:1
44'
1:1
45'
45'
45'
73'
Состав команд
27
Далин
Юхан
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 7 Бачиру Фуад Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- 35 Samuel Adrian
- Главный тренер: Перссон Магнус
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 21 Сундгрен Даниэль Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 15 Лундстрём Роберт Полузащитник
- 17 Бауи Набиль Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 24 Robin Jansson
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Эребру 2:1 Мальмё А
АИК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
АИК: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 29.05.2017 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 07.08.2016 Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан
- 17.07.2016 АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 04.10.2015 АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан
- 09.04.2015 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 05.10.2014 АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан
- 26.05.2014 Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан
- 11.08.2013 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 17.04.2013 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 04.11.2012 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 02.07.2012 АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан
- 25.09.2011 Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан
- 12.06.2011 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 24.07.2010 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 17.07.2010 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
- 30.07.2009 Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан
- 16.04.2009 АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 22.10.2008 Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан
- 11.05.2008 АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё
АИК
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Мальмё
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Гётеборг
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Хаммарбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Далкурд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Хеккен
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Эребру
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сундсвалль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
85'
АИК делает замену. Ольссон Кристоффер уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
80'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
77'
АИК делает замену. Гойтом Хенок уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
73'
Лундстрём Роберт получил желтую карточку от судьи
72'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Ясин Ахмед выходит на его замену.
67'
Мальме делает замену. Еремеефф Александер уходит с поля, а Рикс Сёрен выходит на его замену.
58'
Franz Brorsson получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
45'
Бауи Набиль получил желтую карточку от судьи
45'
Гойтом Хенок получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус из команды Мальме забивает с точки!
38'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
9'
Franz Brorsson получил желтую карточку от судьи
8'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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