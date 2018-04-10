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Стадион: Викинг Зрители: 6535
0:1
8' ГолMads Hansen II
72' Желтая карточкаAmund Wichne
0:2
73' ГолГундерсен Мадс
83' Желтая карточкаJibril Bojang
|
8'
0:1
72'
73'
0:2
83'
Состав команд
15
Amund
Wichne
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 21 Jordan Hallam Полузащитник
- 4 Tord Johnsen Salte Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 28 Kristian Thorstvedt
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lukas Jonsson Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 7 Ylldren Ibrahimaj Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 8 Эйд Махмуд Нападающий
- 9 Mads Hansen II Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 6 Sebastian Hedlund Защитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 5 Alexander Betten Hansen
- 14 Vamoiti Diomande
- Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
- 09.07.2017 Викинг 1:1 Согндаль Т
Мьёндален (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Эльверум 0:3 Мьёндален ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Арендал 0:1 Мьёндален ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 09.08.2017 Мьёндален 1:0 Бранн К
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннес Ульф
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Нутодден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Олесунн
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Флурё
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Стрёммен
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Осане
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Согндаль
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Улленсакер/Киса
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Тромсдален
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Левангер
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Хам-Кам
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Конгсвингер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Нест-Сотра
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мьендален делает замену. Линнсет Йонатан уходит с поля, а Вамоити Диоманде выходит на его замену.
84'
Викинг делает замену. Rasmus Martinsen уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
83'
Jibril Bojang получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Гундерсен Мадс бьет в цель!
72'
Amund Wichne получил желтую карточку от судьи
71'
Викинг делает замену. Tord Johnsen Salte уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
64'
Мьендален делает замену. Ousseynou Boye уходит с поля, а Jibril Bojang выходит на его замену.
57'
Мьендален делает замену. Эйд Махмуд уходит с поля, а Гундерсен Мадс выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Викинг делает замену. Jordan Hallam уходит с поля, а Kristian Thorstvedt выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
8'
Г О О О О Л - Мадс Хансен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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