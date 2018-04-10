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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 6535
Викинг
0:2
Конец матча
Мьёндален
0'
0:1
8' Гол
Mads Hansen II
72' Желтая карточка
Amund Wichne
0:2
73' Гол
Гундерсен Мадс
83' Желтая карточка
Jibril Bojang
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мьендален делает замену. Линнсет Йонатан уходит с поля, а Вамоити Диоманде выходит на его замену.
84'
Викинг делает замену. Rasmus Martinsen уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Jibril Bojang получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Гундерсен Мадс бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Amund Wichne получил желтую карточку от судьи

71'
Викинг делает замену. Tord Johnsen Salte уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
64'
Мьендален делает замену. Ousseynou Boye уходит с поля, а Jibril Bojang выходит на его замену.
57'
Мьендален делает замену. Эйд Махмуд уходит с поля, а Гундерсен Мадс выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Викинг делает замену. Jordan Hallam уходит с поля, а Kristian Thorstvedt выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Мадс Хансен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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