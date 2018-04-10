- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 15467
1:0
60' ГолДискеруд Миккел
1:1
62' ГолBjoern Paulsen
80' Желтая карточкаФельман Давид
1:2
90' ГолХамад Илоан
|
60'
1:0
62'
1:1
80'
90'
1:2
Состав команд
11
Аффан
Амин
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 11 Аффан Амин Нападающий
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 23 Викландер Давид Защитник
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 15 Mikael Ingebrigtsen Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Хаммарбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 7 Имад Халили Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 6 Хамад Илоан Полузащитник
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 14 Дибба Па Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- 23 Marcus Degerlund
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
- 10.09.2017 Хаммарбю 1:1 АИК А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Хаммарбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.04.2017 Гётеборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 21.08.2016 Хаммарбю 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 23.05.2016 Гётеборг 2:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.09.2015 Гётеборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 07.06.2015 Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 20.09.2009 Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 23.04.2009 Хаммарбю 0:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.10.2008 Гётеборг 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.05.2008 Хаммарбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг
Хаммарбю
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|АИК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Мальмё
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Далкурд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Хеккен
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Эребру
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Сундсвалль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Хамад Илоан бьет в цель!
89'
Гетеборг делает замену. Дискеруд Миккел уходит с поля, а Хараишвили Георгий выходит на его замену.
80'
Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
76'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
74'
Гетеборг делает замену. Vajeba Sakor уходит с поля, а Энгвалль Густав выходит на его замену.
71'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Смарасон Арнор выходит на его замену.
63'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Дибба Па выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен бьет в цель!
60'
Г О О О О Л - Дискеруд Миккел бьет в цель!
58'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация