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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 15467
Гётеборг
1:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
60' Гол
Дискеруд Миккел
1:1
62' Гол
Bjoern Paulsen
80' Желтая карточка
Фельман Давид
1:2
90' Гол
Хамад Илоан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Хамад Илоан бьет в цель!
89'
Гетеборг делает замену. Дискеруд Миккел уходит с поля, а Хараишвили Георгий выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
76'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
74'
Гетеборг делает замену. Vajeba Sakor уходит с поля, а Энгвалль Густав выходит на его замену.

71'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Смарасон Арнор выходит на его замену.
63'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Дибба Па выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Бьёрн Паульсен бьет в цель!
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Дискеруд Миккел бьет в цель!
58'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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