  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Нью-Йорк Сити
4:0
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
12' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
2:0
30' Пенальти
Моралес Максимильяно
32' Желтая карточка
Бекерман Кайл
3:0
41' Гол
Бергет Йо Инге
4:0
70' Гол
Офори Эбенезер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Реал Солт-Лейк делает замену. Крейлах Дамир уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
75'
Нью-Йорк Сити делает замену. Alexander Callens уходит с поля, а Sebastien Ibeagha выходит на его замену.
74'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Ортуньо Альфредо выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Офори Эбенезер бьет в цель!
66'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит с поля, а Ринг Александр выходит на его замену.

59'
Нью-Йорк Сити делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Вилья Давид выходит на его замену.
58'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Ruiz выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Бергет Йо Инге бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Моралес Максимильяно из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация