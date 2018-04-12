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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Янки
4:0
Конец матча
1:0
12' ГолТажури-Шради Исмаэль
2:0
30' ПенальтиМоралес Максимильяно
32' Желтая карточкаБекерман Кайл
3:0
41' ГолБергет Йо Инге
4:0
70' ГолОфори Эбенезер
|
12'
1:0
30'
2:0
32'
41'
3:0
58'
70'
4:0
Состав команд
19
Jesus
Medina
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
20
Силва
Луис
Нью-Йорк Сити 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 4 Шано Максим Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 19 Jesus Medina Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Полузащитник
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ben Sweat Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Полузащитник
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Patrick Vieira
Реал Солт-Лейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 3 Хенли Адам Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 27 Corey Baird Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хорват Алекс Вратарь
- 23 Сауседо Себастьян Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 16 Ортуньо Альфредо Нападающий
- 13 Nick Besler
- 31 Руиз
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 07.08.2017 Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.07.2017 Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|7.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|4.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|5.
|Лос-Анджелес
|4
|2
|0
|2
|9 - 10
|6
|6.
|Даллас
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Реал Солт-Лейк делает замену. Крейлах Дамир уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
75'
Нью-Йорк Сити делает замену. Alexander Callens уходит с поля, а Sebastien Ibeagha выходит на его замену.
74'
Реал Солт-Лейк делает замену. Corey Baird уходит с поля, а Ортуньо Альфредо выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Офори Эбенезер бьет в цель!
66'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тажури-Шради Исмаэль уходит с поля, а Ринг Александр выходит на его замену.
59'
Нью-Йорк Сити делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Вилья Давид выходит на его замену.
58'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Ruiz выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Бергет Йо Инге бьет в цель!
32'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Моралес Максимильяно из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
12'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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