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23' Желтая карточкаCristian Arano
45' Желтая карточкаRegis I
1:0
50' ГолLeonardo Vaca III
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23'
45'
50'
1:0
64'
Состав команд
Блуминг
- Основной состав
- 23 Hugo Suarez Vaca Вратарь
- 3 Сагредо Хесус Защитник
- 4 Коимбра Кристиан Защитник
- 8 Варгас Луис Полузащитник
- 11 Leonardo Vaca III
- 6 Cristian Arano
- 27 Hugo Bargas
- 22 Franco Coria
- 10 Leonardo Vaca II
- 25 Pablo Timoteo De Miranda
- 18 Christian Latorre
- Запасные игроки
- 1 Кордано Рубен Вратарь
- 21 Роберто Фернандес Вратарь
- 20 Фернандес Кристиан Защитник
- 17 Fernando Saldias
- 26 Julio Herrera
- 15 Juan Rioja
- 19 Erwin Junior Sanchez
- Главный тренер: Gustavo Diaz
Баия
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 22 Педро Жоао II Полузащитник
- 16 Rodrigo Becao
- 9 Junior Brumado
- 20 Regis I
- 15 Edson III
- Запасные игроки
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 12 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- 30 Marco Antonio
- 5 Flavio IX
Предыдущие игры
Блуминг (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 07.04.2018 Аурора Кочабамба 0:2 Блуминг П
- 02.04.2018 Ориенте Петролеро 1:2 Блуминг П
- 26.03.2018 Блуминг 2:1 Стронгест П
- 19.03.2018 Блуминг 1:0 Спорт Бойз Варнес П
- 13.03.2018 Рояль Пари 0:1 Блуминг П
- 09.03.2018 Стронгест 4:0 Блуминг П
- 06.03.2018 Блуминг 1:2 Насьональ Потоси П
- 02.03.2018 Блуминг 1:1 Ориенте Петролеро П
- 25.02.2018 Сан-Хосе Оруро 4:0 Блуминг П
- 19.02.2018 Блуминг 1:0 Аурора Кочабамба П
- 04.02.2018 Спорт Бойз Варнес 0:2 Блуминг П
- 29.01.2018 Блуминг 2:2 Рояль Пари П
- 17.12.2017 Петролеро Якуиба 1:1 Блуминг П
- 10.12.2017 Вильстерман 0:0 Блуминг П
- 08.12.2017 Спорт Бойз Варнес 1:1 Блуминг П
- 01.12.2017 Блуминг 0:0 Реал Потоси П
- 26.11.2017 Боливар 2:0 Блуминг П
- 20.11.2017 Блуминг 4:0 Университарио Сукре П
- 12.11.2017 Гуабира 0:0 Блуминг П
- 06.11.2017 Блуминг 2:2 Ориенте Петролеро П
Баия (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
- 08.03.2018 Баия 6:1 Жекие Б
- 04.03.2018 Жуазейренсе 1:2 Баия Б
- 25.02.2018 Баия 2:1 Атлантико ЕК Б
- 23.02.2018 Баия 2:1 Наутико КСВ
- 08.02.2018 Баия 6:1 Витория да Конкиста Б
- 04.02.2018 Жакобина 0:0 Баия Б
- 31.01.2018 Альтос 0:2 Баия КСВ
- 27.01.2018 Баия 0:0 Флуминенсе де Фейра Б
- 25.01.2018 Баия 2:1 Жакуипенсе Б
- 21.01.2018 Баия де Фейра 1:0 Баия Б
- 19.01.2018 Баия 0:1 Ботафого-3 КСВ
- 03.12.2017 Сан-Паулу 1:1 Баия СA
- 27.11.2017 Баия 0:1 Шапекоэнсе СA
Второй тайм
82'
Блуминг делает замену. Уго Баргас уходит с поля, а Julio Herrera выходит на его замену.
76'
Баия делает замену. Нилтон Феррейра уходит с поля, а Flavio выходит на его замену.
69'
Баия делает замену. Junior Brumado уходит с поля, а Edigar Junio выходит на его замену.
64'
Баия делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Ze Rafael выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Leonardo Vaca бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Regis получил желтую карточку от судьи
23'
Cristian Arano получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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