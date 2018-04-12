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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/32 финала
Блуминг
1:0
Второй тайм: 85'
Баия
0'
23' Желтая карточка
Cristian Arano
45' Желтая карточка
Regis I
1:0
50' Гол
Leonardo Vaca III
85'
Второй тайм
82'
Блуминг делает замену. Уго Баргас уходит с поля, а Julio Herrera выходит на его замену.
76'
Баия делает замену. Нилтон Феррейра уходит с поля, а Flavio выходит на его замену.
69'
Баия делает замену. Junior Brumado уходит с поля, а Edigar Junio выходит на его замену.
64'
Баия делает замену. Jose Elber уходит с поля, а Ze Rafael выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Leonardo Vaca бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Regis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Cristian Arano получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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