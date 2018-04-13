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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
0:0
Перерыв
Гуанчжоу Эвергранд
0'
19' Желтая карточка
Zheng Zou
41' Желтая карточка
Peng Li
45' Желтая карточка
Jiajun Bai
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
47'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Peng Li получил желтую карточку от судьи
Угловой
36'
Гуанчжоу Эвергранд произведет угловой с левой стороны.
Желтая карточка
19'
Чжао Чженг получил желтую карточку от судьи
Угловой
16'
Гуанчжоу Эвергранд произведет угловой с правой стороны.
3'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Угловой
3'
Гуанчжоу Эвергранд произведет угловой с правой стороны.
2'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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