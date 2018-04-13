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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Хонгкоу
0:0
Перерыв
19' Желтая карточкаZheng Zou
41' Желтая карточкаPeng Li
45' Желтая карточкаJiajun Bai
|
19'
41'
45'
Состав команд
27
Ли
Шуай
6
Peng
Li
23
Jiajun
Bai
26
Sheng
Qin
11
Ромеро
Оскар
31
Wei
Wang
15
Jianrong
Zhu
19
Чэн
Цзэн
23
Ханьвэнь
Дэн
28
Ён
Гвон
Ким
25
Zheng
Zou
10
Чжи
Чжэн
20
Ханчао
Ю
29
Лин
Гао
Шанхай Шэньхуа 4-4-2
- Основной состав
- 27 Ли Шуай Вратарь
- 2 Yougang Xu Защитник
- 6 Peng Li Защитник
- 32 Aidi Fulang Xisi Защитник
- 23 Jiajun Bai Защитник
- 10 Морено Джованни Полузащитник
- 13 Гуарин Фредди Полузащитник
- 26 Sheng Qin Полузащитник
- 11 Ромеро Оскар Полузащитник
- 31 Wei Wang Нападающий
- 15 Jianrong Zhu Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Yunqiu Li Защитник
- 7 Джианйвинг Мао Нападающий
- 39 Zhen Cong
- 36 Ruofan Liu
- 12 Zhao Chen
- 8 Lu Zhang I
- 19 Xiaoming Li
- Главный тренер: Jingui Wu
- Травмы и дисквалификации
- Мартинс Обафеми Травмирован
Гуанчжоу Эвергранд 4-2-3-1
- Основной состав
- 19 Чэн Цзэн Вратарь
- 23 Ханьвэнь Дэн Защитник
- 5 Линьпэн Чжан Защитник
- 28 Ён Гвон Ким Защитник
- 25 Zheng Zou Защитник
- 10 Чжи Чжэн Полузащитник
- 8 Гудель Неманья Полузащитник
- 15 Wenzhao Zhang Полузащитник
- 11 Гуларт Рикардо Полузащитник
- 20 Ханчао Ю Полузащитник
- 29 Лин Гао Нападающий
- Запасные игроки
- 34 Boxuan Feng Защитник
- 21 Chenglin Zhang Защитник
- 4 Xin Xu Полузащитник
- 30 Ruibao Hu Полузащитник
- 22 Ши Тан Полузащитник
- 17 Liyn Yang Полузащитник
- 40 Shibo Liu
- Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Alan VI Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Шанхай Шэньхуа (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 08.04.2018 Бэйцзин Женьхэ 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 03.04.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 31.03.2018 Шанхай Шэньхуа 4:2 Хэбей Форчун С
- 18.03.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Шанхай Шэньхуа С
- 13.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Шанхай СИПГ С
- 07.03.2018 Сувон Блюуингз 1:1 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 02.03.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Чанчунь Ятай С
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Касима Антлерс 1:1 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 12.01.2018 Партик Тисл 2:1 Шанхай Шэньхуа ТМК
- 26.11.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Шанхай Шэньхуа К
- 19.11.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай СИПГ К
- 04.11.2017 Ляонин Хувин 1:4 Шанхай Шэньхуа С
- 29.10.2017 Шанхай Шэньхуа 5:1 Яньбянь С
- 22.10.2017 Чуньцинь Лифан 1:1 Шанхай Шэньхуа С
- 15.10.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Тяньцзинь Тэда С
- 29.09.2017 Шанхай Шэньсинь 0:1 Шанхай Шэньхуа К
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Лунэн С
- 03.04.2018 Бурирам Юнайтед 1:1 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 14.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:2 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 09.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Чанчунь Ятай С
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 02.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули С
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 03.02.2018 Митьюлланд 1:2 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Копенгаген 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 22.01.2018 Брондбю 3:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 13.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 4:3 Яньбянь С
Последние игры между собой
Шанхай Шэньхуа: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа Суперкубок
- 19.08.2017 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 05.05.2017 Гуанчжоу Эвергранд 3:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 13.08.2016 Шанхай Шэньхуа 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 30.04.2016 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 15.08.2015 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 01.05.2015 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 10.07.2014 Шанхай Шэньхуа 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 19.04.2014 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 13.09.2013 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа Суперлига
- 10.05.2013 Шанхай Шэньхуа 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
- 28.07.2012 Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Шанхай Шэньхуа Суперлига
Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Эвергранд
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|5
|5
|0
|0
|19 - 4
|15
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Шаньдун Лунэн
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Цзянсу Сунин
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|3
|0
|2
|11 - 12
|9
|8.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Хэбей Форчун
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|10.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|11.
|Тяньцзинь Тэда
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Хэнань Цзянье
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|Бэйцзин Женьхэ
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Гуйчжоу Чжичэн
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Далянь Эйрбин
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
41'
Peng Li получил желтую карточку от судьи
36'
Гуанчжоу Эвергранд произведет угловой с левой стороны.
19'
Чжао Чженг получил желтую карточку от судьи
16'
Гуанчжоу Эвергранд произведет угловой с правой стороны.
3'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
3'
Гуанчжоу Эвергранд произведет угловой с правой стороны.
2'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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