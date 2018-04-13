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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
1:1
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
1:0
5' Гол
Юнпо Ван
69' Желтая карточка
Jie Wang
69' Желтая карточка
Liu Yiming
1:1
84' Гол
Боакье Ричмонд
90' Желтая карточка
Ли Ан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
94'
Ли Ан получил желтую карточку от судьи
94'
Тактическая замена. Тейшейра Алекс уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
90'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
90'
Тактическая замена. Кэ Сунь уходит с поля и его заменяет Yue Liu
Угловой
89'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.

87'
Тактическая замена. Jie Wang уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
84'
Yinong Tian сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Боакье Ричмонд изменил счет на табло!
Желтая карточка
69'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
Угловой
65'
Тяньцзинь Цюаньцзянь произведет угловой с правой стороны.
62'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
58'
Юнпо Ван получил травму и заменен. Yi Liu выходит на поле.
Угловой
48'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
Угловой
47'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
39'
Тяньцзинь Цюаньцзянь произведет угловой с правой стороны.
Угловой
38'
Тяньцзинь Цюаньцзянь произведет угловой с правой стороны.
Угловой
36'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
Угловой
35'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
Угловой
34'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
Угловой
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь произведет угловой с правой стороны.
Угловой
25'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
Угловой
7'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
Описание гола
5'
ГОООООЛ - Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает из-за штрафной площади
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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