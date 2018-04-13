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Стадион: Haihe Stadium
1:1
Конец матча
1:0
5' ГолЮнпо Ван
69' Желтая карточкаJie Wang
69' Желтая карточкаLiu Yiming
1:1
84' ГолБоакье Ричмонд
90' Желтая карточкаЛи Ан
|
5'
1:0
69'
69'
84'
1:1
90'
Состав команд
3
Jie
Wang
21
Вон
Гвон
Ген
18
Cheng
Zhang
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
39
Юнпо
Ван
1
Chao
Gu
5
Yun
Zhou
2
Ли
Ан
24
Xiang
Ji
22
Си
У
Тяньцзинь Цюаньцзянь 3-4-3
- Основной состав
- 1 Lu Zhang II Вратарь
- 4 Liu Yiming Защитник
- 3 Jie Wang Защитник
- 21 Вон Гвон Ген Защитник
- 18 Cheng Zhang Полузащитник
- 25 Haolun Mi Полузащитник
- 7 Сюйжи Чжао Полузащитник
- 28 Витсель Аксель Полузащитник
- 38 Кэ Сунь Нападающий
- 27 Модест Антони Нападающий
- 39 Юнпо Ван Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Shuai Pei Защитник
- 19 Xiaolong Wang Защитник
- 9 Xu Yang I
- 32 Qibin Sun
- 26 Yi Liu
- 33 Jinzhao Chu
- 15 Yue Liu
- Главный тренер: Соуза Паулу
Цзянсу Сунин 4-4-2
- Основной состав
- 1 Chao Gu Вратарь
- 5 Yun Zhou Защитник
- 29 Палетта Габриэль Защитник
- 2 Ли Ан Защитник
- 28 Xiaotian Yang Защитник
- 24 Xiang Ji Полузащитник
- 22 Си У Полузащитник
- 3 Yinong Tian Полузащитник
- 32 Zichang Huang Полузащитник
- 10 Тейшейра Алекс Нападающий
- 38 Боакье Ричмонд Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Boyu Yang Защитник
- 33 Song Wang Полузащитник
- 11 Pengfei Xie Полузащитник
- 18 Lingfeng Zhang Полузащитник
- 16 Tianyi Gao
- 23 Haitao Li
- 12 Xiaobin Zhang II
- Главный тренер: Космин Олароиу
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 08.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 16.09.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Чуньцинь Лифан С
Цзянсу Сунин (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 06.04.2018 Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин С
- 01.04.2018 Цзянсу Сунин 2:1 Тяньцзинь Тэда С
- 17.03.2018 Чуньцинь Лифан 4:1 Цзянсу Сунин С
- 11.03.2018 Цзянсу Сунин 1:2 Бэйцзин Гоань С
- 04.03.2018 Гуйчжоу Чжичэн 1:3 Цзянсу Сунин С
- 04.11.2017 Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин С
- 29.10.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань С
- 22.10.2017 Чанчунь Ятай 3:1 Цзянсу Сунин С
- 14.10.2017 Хэбей Форчун 3:2 Цзянсу Сунин С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Цзянсу Сунин 0:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 17.09.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 09.09.2017 Шаньдун Лунэн 0:0 Цзянсу Сунин С
- 19.08.2017 Яньбянь 0:4 Цзянсу Сунин С
- 09.08.2017 Гуанчжоу Фули 4:2 Цзянсу Сунин С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 01.08.2017 Шанхай Шэньсинь 2:1 Цзянсу Сунин К
- 29.07.2017 Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин С
- 22.07.2017 Цзянсу Сунин 4:0 Ляонин Хувин С
- 18.07.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Шанхай Шэньсинь К
Последние игры между собой
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Цзянсу Сунин
-
1 Голы 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
4 Дистанция, км 8
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|6
|6
|0
|0
|21 - 4
|18
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шанхай Шэньхуа
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|4.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|5.
|Цзянсу Сунин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Шаньдун Лунэн
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|3
|0
|2
|11 - 12
|9
|8.
|Чуньцинь Лифан
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Хэбей Форчун
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Тяньцзинь Тэда
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Хэнань Цзянье
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|13.
|Бэйцзин Женьхэ
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Гуйчжоу Чжичэн
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|15.
|Чанчунь Ятай
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Далянь Эйрбин
|5
|0
|2
|3
|3 - 16
|2
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Ли Ан получил желтую карточку от судьи
94'
Тактическая замена. Тейшейра Алекс уходит с поля и его заменяет Lingfeng Zhang
90'
Тактическая замена. Zichang Huang уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
90'
Тактическая замена. Кэ Сунь уходит с поля и его заменяет Yue Liu
89'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
87'
Тактическая замена. Jie Wang уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
84'
Yinong Tian сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Боакье Ричмонд изменил счет на табло!
69'
Yiming Liu получил желтую карточку от судьи
69'
Jie Wang получил желтую карточку от судьи
65'
62'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Pengfei Xie
58'
Юнпо Ван получил травму и заменен. Yi Liu выходит на поле.
48'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
47'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
38'
36'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
35'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
34'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
32'
25'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
7'
Цзянсу Сайнти произведет угловой с левой стороны.
5'
ГОООООЛ - Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает из-за штрафной площади
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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