Стадион: Шанхай Интернешнл
2:0
Конец матча
10' Желтая карточкаМинцзянь Чжао
0:0
34' Не забитый пенальтиЛавесси Эсекиэль
1:0
45' ПенальтиХалк Живанилдо
2:0
78' ГолЛэй У
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Опасность! Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
94'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
94'
Jungang Sun наказан за толчок Хан Жэнь
93'
93'
ШАНС! Лавесси Эсекиэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
92'
92'
Hong Gui не смог попасть в створ ударом издали
91'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
91'
Маскерано Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Маскерано Хавьер бьет со штрафного в створ, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
90'
Судья сигнализирует, что Jungang Sun из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
90'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
88'
Тактическая замена. Хуэй-Кан Цай уходит с поля и его заменяет Jungang Sun
88'
Маскерано Хавьер не смог попасть в створ ударом издали
87'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
87'
Вэньцзюнь Люй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
85'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направляет мяч в штрафную площадку, но Янг Ченг выбегает и ловит мяч
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
84'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Hong Gui
83'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
83'
Тактическая замена. Рентиан Ху уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
83'
Тактическая замена. Yuhao Zhao уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
82'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
81'
81'
Шэньчао Ван выбил мяч подальше от ворот.
81'
80'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Guan He из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
78'
Г О О О О О О Л - Лэй У из команды Шанхай СИПГ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
78'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
78'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
78'
77'
Гао Чжуньи наказан за толчок Халк Живанилдо
76'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
76'
Судья сигнализирует, что Guan He из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
75'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
74'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
74'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
74'
Гао Чжуньи выбил мяч подальше от ворот.
73'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Рентиан Ху
72'
72'
72'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
72'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
72'
71'
Шанс! Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
71'
71'
Минцзянь Чжао мяч отрикошетил от ворот
71'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
69'
ШАНС! Оскар дос Сантос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Оскар дос Сантос и Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ.
69'
Судья сигнализирует, что Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Вэньцзюнь Люй
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
65'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
65'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
65'
65'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ находит одноклубника четким пасом пяткой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Хан Жэнь наказан за толчок Халк Живанилдо
64'
64'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
63'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
62'
Чжипэн Цзян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Hong Gui
61'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
61'
Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао, обводя своих соперников
60'
Ахмедов Одил коснулся мяча рукой.
60'
Судья сигнализирует, что Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
59'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный кросс...
59'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
56'
55'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
55'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
53'
Халк Живанилдо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
53'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
53'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Хан Жэнь ошибается в защите.
52'
51'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
50'
Шанс! Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
50'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
48'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Кэ Ши наказан за толчок Рентиан Ху
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает с точки!
48'
ПЕНАЛЬТИ - Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Оскар дос Сантос.
48'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
47'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
47'
Yuhao Zhao ошибается в защите.
47'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Плохо сыграл Жервиньо Куасси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
45'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
44'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
44'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
43'
Халк Живанилдо мяч отрикошетил от ворот
42'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
41'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Минцзянь Чжао и Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
40'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ.
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
39'
39'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Хуэй-Кан Цай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Лэй У коснулся мяча рукой.
37'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
36'
Рентиан Ху выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
36'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жервиньо Куасси и Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
31'
ПЕНАЛЬТИ - Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жервиньо Куасси.
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жервиньо Куасси и Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
29'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Yuhao Zhao наказан за толчок Оскар дос Сантос
28'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ пасует в штрафную, но Янг Ченг выходит и ловит мяч.
27'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
26'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Янг Ченг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Халк Живанилдо разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
24'
Как он промахнулся? Binbin Chen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
22'
Судья сигнализирует, что Guan He из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
21'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан опасно и грубо сыграл. Ахмедов Одил пострадал.
20'
20'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
20'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
18'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
18'
Лэй У наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
18'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
17'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
17'
17'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Отличные скиллы показывает Ахмедов Одил, обводя своих соперников
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
16'
15'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
15'
Как он промахнулся? Халк Живанилдо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
ШАНС! Халк Живанилдо вышел один-на-один с голкипером...
15'
Оскар дос Сантос разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
13'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
13'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
13'
Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
11'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
11'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Минцзянь Чжао получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Минцзянь Чжао грубо играет против соперника. Пострадал Binbin Chen
10'
Халк Живанилдо выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
9'
9'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Хай Юй
8'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
7'
Маскерано Хавьер коснулся мяча рукой.
5'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
2'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
2'
Отличный пас сделал Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
1'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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