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Стадион:
Шанхай СИПГ
2:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
10' Желтая карточка
Минцзянь Чжао
0:0
34' Не забитый пенальти
Лавесси Эсекиэль
1:0
45' Пенальти
Халк Живанилдо
2:0
78' Гол
Лэй У
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Опасность! Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
94'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
94'
Jungang Sun наказан за толчок Хан Жэнь

93'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
93'
ШАНС! Лавесси Эсекиэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
92'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
92'
Hong Gui не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
91'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с левого угла.
91'
Маскерано Хавьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Маскерано Хавьер бьет со штрафного в створ, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Jungang Sun из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
90'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
88'
Тактическая замена. Хуэй-Кан Цай уходит с поля и его заменяет Jungang Sun
88'
Маскерано Хавьер не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
87'
Вэньцзюнь Люй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
85'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направляет мяч в штрафную площадку, но Янг Ченг выбегает и ловит мяч
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Hong Gui
83'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
83'
Тактическая замена. Рентиан Ху уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
83'
Тактическая замена. Yuhao Zhao уходит с поля и его заменяет Qiuming Wang
82'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
81'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
81'
Шэньчао Ван выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
81'
Hong Gui наказан за толчок Кэ Ши
81'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Guan He из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Маскерано Хавьер
Описание гола
78'
Г О О О О О О Л - Лэй У из команды Шанхай СИПГ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
78'
Янг Ченг не дал случится голу! Лэй У должен был забивать, но Янг Ченг сделал отличный сейв
78'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
78'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
78'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
77'
Гао Чжуньи наказан за толчок Халк Живанилдо
Офсайд
76'
Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Guan He из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
Офсайд
75'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
74'
ШАНС! Халк Живанилдо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
Офсайд
74'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
74'
Гао Чжуньи выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Рентиан Ху
72'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
72'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
72'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
72'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
71'
Шанс! Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил головой, но мимо
Угловой
71'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
71'
Минцзянь Чжао мяч отрикошетил от ворот
71'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
69'
ШАНС! Оскар дос Сантос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Оскар дос Сантос и Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Вэньцзюнь Люй
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
65'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
65'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
65'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
65'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ находит одноклубника четким пасом пяткой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
64'
Хан Жэнь наказан за толчок Халк Живанилдо
64'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
63'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
62'
Чжипэн Цзян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Hong Gui
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Минцзянь Чжао
61'
Отличные скиллы показывает Минцзянь Чжао, обводя своих соперников
Фол, нарушение
60'
Ахмедов Одил коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
59'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный кросс...
59'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
56'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
55'
Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
55'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
53'
Халк Живанилдо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
53'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
53'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Хан Жэнь ошибается в защите.
52'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
51'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
50'
Шанс! Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
50'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
48'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
47'
Кэ Ши наказан за толчок Рентиан Ху
46'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забивает с точки!
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ - Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Оскар дос Сантос.
48'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
47'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
47'
Yuhao Zhao ошибается в защите.
47'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Плохо сыграл Жервиньо Куасси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
45'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
Офсайд
44'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
44'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Угловой
43'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
43'
Халк Живанилдо мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
Офсайд
41'
Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Минцзянь Чжао и Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
40'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ.
40'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
39'
Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
38'
Хуэй-Кан Цай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
37'
Лэй У коснулся мяча рукой.
37'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
36'
Рентиан Ху выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
36'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
36'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жервиньо Куасси и Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
Описание гола
34'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Фол, нарушение
31'
ПЕНАЛЬТИ - Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жервиньо Куасси.
31'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жервиньо Куасси и Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Yuhao Zhao наказан за толчок Оскар дос Сантос
28'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ пасует в штрафную, но Янг Ченг выходит и ловит мяч.
27'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ забрасывает мяч в штрафную.
26'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Янг Ченг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Халк Живанилдо разрезает оборону соперника отличным пасом
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
24'
Как он промахнулся? Binbin Chen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
23'
Лавесси Эсекиэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Guan He из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
Фол, нарушение
21'
Маскерано Хавьер из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан опасно и грубо сыграл. Ахмедов Одил пострадал.
20'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ разыграл угловой с правого угла.
20'
Чжипэн Цзян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
18'
Лэй У наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
18'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ делает отличный кросс...
Фол, нарушение
17'
Лавесси Эсекиэль коснулся мяча рукой.
17'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
17'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Отличные скиллы показывает Ахмедов Одил, обводя своих соперников
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
16'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
15'
Как он промахнулся? Халк Живанилдо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
ШАНС! Халк Живанилдо вышел один-на-один с голкипером...
15'
Оскар дос Сантос разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
13'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
13'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
13'
Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
Офсайд
11'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
11'
Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Минцзянь Чжао получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Минцзянь Чжао грубо играет против соперника. Пострадал Binbin Chen
10'
Халк Живанилдо выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
9'
Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Рентиан Ху из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Хай Юй
8'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
7'
Маскерано Хавьер коснулся мяча рукой.
5'
Кэ Ши пробует нанести удар издали, но Янг Ченг держит все под контролем
5'
Кэ Ши из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
2'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
2'
Отличный пас сделал Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
1'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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