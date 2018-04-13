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Стадион: Зрители: 2329
Треллеборг
1:2
Конец матча
Эребру
0'
1:0
12' Гол
Хуммет Денис
19' Желтая карточка
Anton Tideman
1:1
45' Пенальти
Бесара Нахир
60' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
1:2
61' Гол
Бесара Нахир
73' Желтая карточка
Martin Lorentzon II
74' Желтая карточка
Victor Nilsson
77' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Треллеборг делает замену. Victor Nilsson уходит с поля, а Felix Hoerberg выходит на его замену.
80'
Эребру делает замену. Игбоананике Кеннеди уходит с поля, а Ринг Себастьян выходит на его замену.
78'
Треллеборг делает замену. Нильссон Робин уходит с поля, а Sebastian Ohlsson выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Мартенссон Йохан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Victor Nilsson получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
73'
Мартин Лорентсон получил желтую карточку от судьи
71'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Бесара Нахир из команды Эребру забивает с точки!
Желтая карточка
19'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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