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Стадион: Vaangavallen Зрители: 2329
1:2
Конец матча
1:0
12' ГолХуммет Денис
19' Желтая карточкаAnton Tideman
1:1
45' ПенальтиБесара Нахир
60' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
1:2
61' ГолБесара Нахир
73' Желтая карточкаMartin Lorentzon II
74' Желтая карточкаVictor Nilsson
77' Желтая карточкаМартенссон Йохан
|
12'
1:0
19'
45'
1:1
61'
1:2
74'
77'
Состав команд
11
Хуммет
Денис
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 25 Victor Nilsson Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 27 Johan Brannefalk Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 21 Noah Christoffersson
- 20 Felix Hoerberg
- 3 Sebastian Ohlsson II
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Эребру 5-3-1-1
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Защитник
- 10 Бесара Нахир Защитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Полузащитник
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 4 Arvid Brorsson Защитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 21 Simon Amin
- 18 Isaac Edegware
- 11 Alfred Ajdarevic
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 02.10.2017 Треллеборг 1:1 Варбергс Боис С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 11.09.2017 Треллеборг 2:0 ГАИС С
- 03.09.2017 Сюрианска 0:2 Треллеборг С
Эребру (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 05.02.2018 Эребру 0:1 Сеул ТМК
- 01.02.2018 Эребру 0:0 Дюделанж ТМК
- 24.01.2018 Эребру 0:1 Риннинге ТМК
- 23.01.2018 Эребру 4:1 Карлшлунд ТМК
- 19.01.2018 Эребру 6:2 Линчёпинг Сити ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Эребру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
- 25.09.2011 Треллеборг 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 13.06.2011 Эребру 4:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 07.11.2010 Треллеборг 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 17.05.2010 Эребру 2:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 01.11.2009 Эребру 1:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 13.07.2009 Треллеборг 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 03.08.2008 Треллеборг 3:3 Эребру Аллсвенскан
- 31.03.2008 Эребру 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
Треллеборг
Эребру
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|АИК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Далкурд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хеккен
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Сундсвалль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Треллеборг
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Треллеборг делает замену. Victor Nilsson уходит с поля, а Felix Hoerberg выходит на его замену.
80'
Эребру делает замену. Игбоананике Кеннеди уходит с поля, а Ринг Себастьян выходит на его замену.
78'
Треллеборг делает замену. Нильссон Робин уходит с поля, а Sebastian Ohlsson выходит на его замену.
77'
Мартенссон Йохан получил желтую карточку от судьи
74'
Victor Nilsson получил желтую карточку от судьи
73'
Мартин Лорентсон получил желтую карточку от судьи
71'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
60'
Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Бесара Нахир из команды Эребру забивает с точки!
19'
Anton Tideman получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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