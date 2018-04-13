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Стадион: Зрители: 3479
Сундсвалль
2:2
Конец матча
Мальмё
0'
41' Желтая карточка
Сафари Беранг
1:0
76' Гол в свои ворота
Сафари Беранг
1:1
77' Гол
Страндберг Карлос
1:2
84' Гол
Еремеефф Александер
2:2
86' Гол
Maic Sema
90'+4
Второй тайм
87'
Сундсвалль делает замену. Eric Bjoerkander уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
87'
Сундсвалль делает замену. Peter Wilson уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Маик Сема бьет в цель!
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Страндберг Карлос бьет в цель!
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Сафари Беранг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

68'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Ссеванкамбо Исак выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
30'
Мальме делает замену. Бачиру Фуад уходит с поля, а Сафари Беранг выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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