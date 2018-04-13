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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 3479
2:2
Конец матча
41' Желтая карточкаСафари Беранг
1:0
76' Гол в свои воротаСафари Беранг
1:1
77' ГолСтрандберг Карлос
1:2
84' ГолЕремеефф Александер
2:2
86' ГолMaic Sema
|
41'
76'
1:0
77'
1:1
84'
1:2
86'
2:2
Состав команд
16
Carlos
Moros
23
Maic
Sema
27
Romain
Gall
Сундсвалль 4-5-1
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 22 Jonathan Tamimi Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 30 Peter Wilson II Полузащитник
- 27 Romain Gall Полузащитник
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 33 Саму Самуэль Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 14 Paya Pichkah
- Главный тренер: Joel Cedergren
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 6 Левицки Оскар Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Защитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 7 Бачиру Фуад Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- 39 Felix Konstandeliasz
- 35 Samuel Adrian
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Сундсвалль 2:1 Эребру А
Мальмё (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 20.09.2017 Эстерсунд 2:2 Мальмё А
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Мальмё: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 28.08.2016 Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 11.04.2016 Мальмё 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 05.03.2016 Мальмё 4:0 Сундсвалль Кубок
- 25.07.2015 Мальмё 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.04.2015 Сундсвалль 1:4 Мальмё Аллсвенскан
- 16.03.2013 Мальмё 4:1 Сундсвалль Кубок Швеции
- 27.08.2012 Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 24.05.2012 Сундсвалль 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 09.11.2008 Мальмё 6:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.07.2008 Сундсвалль 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Сундсвалль
Мальмё
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|АИК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Далкурд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хеккен
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Сундсвалль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Треллеборг
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
87'
Сундсвалль делает замену. Eric Bjoerkander уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
87'
Сундсвалль делает замену. Peter Wilson уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Маик Сема бьет в цель!
84'
Г О О О О Л - Еремеефф Александер бьет в цель!
77'
Г О О О О Л - Страндберг Карлос бьет в цель!
76'
Г О О О О Л - Сафари Беранг уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
68'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Ссеванкамбо Исак выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
30'
Мальме делает замену. Бачиру Фуад уходит с поля, а Сафари Беранг выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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