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Стадион: Talen Energy Stadium
0:2
Конец матча
0:1
39' ГолDominic Dwyer
0:2
45' ГолChris Mueller
63' Желтая карточкаJoe Bendik
67' Желтая карточкаMatthew Real
74' Желтая карточкаDominic Dwyer
79' Желтая карточкаMohammed El Monir II
79' Желтая карточкаЙотун Йошимар
81' Желтая карточкаKeegan Rosenberry
|
39'
0:1
45'
0:2
63'
64'
67'
74'
79'
Состав команд
18
Блэйк
Андре
32
Matthew
Real
10
Дочкал
Борек
27
R.
J.
Allen
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
29
Stefano
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 32 Matthew Real Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 21 Anthony Fontana
- 4 Mark McKenzie
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 29 Stefano Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 25 Donny Toia Защитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
- 27.07.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити МЛС
- 19.03.2017 Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 16.10.2016 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити МЛС
- 26.05.2016 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 09.04.2016 Филадельфия Юнион 2:1 Орландо Сити МЛС
- 26.10.2015 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити МЛС
- 09.08.2015 Орландо Сити 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|7.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|6.
|Даллас
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|7.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Колорадо Рэпидс
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
81'
Keegan Rosenberry получил желтую карточку от судьи
79'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
79'
Mohammed El-Monir получил желтую карточку от судьи
76'
Филадельфия Юнион делает замену. Аккам Давид уходит с поля, а Симпсон Джей выходит на его замену.
74'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
67'
Matthew Real получил желтую карточку от судьи
64'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
63'
Джо Бендик получил желтую карточку от судьи
60'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
52'
Филадельфия Юнион делает замену. Jack Elliott уходит с поля, а Mark McKenzie выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
29'
Орландо Сити делает замену. R. J. Allen уходит с поля, а Cristian Higuita выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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