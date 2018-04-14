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Стадион:
Филадельфия Юнион
0:2
Конец матча
Орландо Сити
0'
0:1
39' Гол
Dominic Dwyer
0:2
45' Гол
Chris Mueller
63' Желтая карточка
Joe Bendik
67' Желтая карточка
Matthew Real
74' Желтая карточка
Dominic Dwyer
79' Желтая карточка
Mohammed El Monir II
79' Желтая карточка
Йотун Йошимар
81' Желтая карточка
Keegan Rosenberry
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Keegan Rosenberry получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Mohammed El-Monir получил желтую карточку от судьи
76'
Филадельфия Юнион делает замену. Аккам Давид уходит с поля, а Симпсон Джей выходит на его замену.

Желтая карточка
74'
Dominic Dwyer получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Matthew Real получил желтую карточку от судьи
64'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Мерам Жустин выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Джо Бендик получил желтую карточку от судьи
60'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
52'
Филадельфия Юнион делает замену. Jack Elliott уходит с поля, а Mark McKenzie выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Chris Mueller бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
29'
Орландо Сити делает замену. R. J. Allen уходит с поля, а Cristian Higuita выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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