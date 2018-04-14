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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
2:1
Перерыв
Гуанчжоу Фули
0'
5' Желтая карточка
Yuefeng Bai
0:1
9' Гол
Zhizhao Chen
1:1
27' Гол
Оби Микель Джон
2:1
29' Гол
Jiakang Hui
Первый тайм
48'
Команда Тяньцзинь Тэда играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
47'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Junior Urso
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
45'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
44'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
43'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
43'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
43'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
43'
Ачеампонг Франк видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
43'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда забрасывает мяч в штрафную.
42'
Оби Микель Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличные скиллы показывает Оби Микель Джон, обводя своих соперников
Фол, нарушение
41'
Yuanyi Li наказан за толчок Tixiang Li
41'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
40'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
40'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Hao Guo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Miao Tang грубо играет против соперника. Пострадал Хуэй Жиакан
39'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
34'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Захави Эран оказался на газоне.
33'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Хайфэн Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Какой промах! Хайфэн Дин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
31'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Ачеампонг Франк сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуэй Жиакан из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
29'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
29'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
Описание гола
27'
ГОЛ! Легко закончил атаку Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда, забив в пустые ворота!
27'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
27'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
25'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
24'
Рибейро Калихто Ренатиньо коснулся мяча рукой.
24'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
24'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
24'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
22'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
22'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
21'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
21'
Бастианс Феликс мяч отрикошетил от ворот
21'
Hao Guo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
20'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
18'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
18'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
17'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
13'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
Офсайд
12'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
12'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
12'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Захави Эран сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Zhizhao Chen изменил счет на табло!
9'
ШАНС! Zhizhao Chen вышел один-на-один с голкипером...
9'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
7'
Хороший удар издали нанес Хуэй Жиакан, но отличный сейв сделал Ченг Юелей. Угловой.
7'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
5'
Юфенг Бай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Судья свистит. Юфенг Бай атаковал сзади соперника. Это Zhizhao Chen заработал своей команде штрафной
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
3'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
3'
Жао Хонглуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Отличные скиллы показывает Рибейро Калихто Ренатиньо, обводя своих соперников
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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