Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
2:1
Перерыв
5' Желтая карточкаYuefeng Bai
0:1
9' ГолZhizhao Chen
1:1
27' ГолОби Микель Джон
2:1
29' ГолJiakang Hui
Первый тайм
48'
Команда Тяньцзинь Тэда играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
47'
47'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Оби Микель Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рибейро Калихто Ренатиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Junior Urso
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
44'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
44'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
43'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
43'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
43'
43'
Ачеампонг Франк видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
43'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда забрасывает мяч в штрафную.
42'
Оби Микель Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Отличные скиллы показывает Оби Микель Джон, обводя своих соперников
41'
Yuanyi Li наказан за толчок Tixiang Li
41'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
40'
Хуэй Жиакан не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Hao Guo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Безумный фол. Miao Tang грубо играет против соперника. Пострадал Хуэй Жиакан
39'
Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
39'
39'
39'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
36'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
34'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
34'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Захави Эран оказался на газоне.
33'
33'
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Хайфэн Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Какой промах! Хайфэн Дин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Ачеампонг Франк сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуэй Жиакан из клуба "Тяньцзинь Тэда" отправил мяч головой в ворота.
29'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
29'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
27'
ГОЛ! Легко закончил атаку Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда, забив в пустые ворота!
27'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
27'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Судья сигнализирует, что Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Zhizhao Chen
25'
Jiarun Gao из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Рибейро Калихто Ренатиньо коснулся мяча рукой.
24'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
24'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
24'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
22'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Захави Эран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
22'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
21'
Бастианс Феликс мяч отрикошетил от ворот
21'
Hao Guo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
20'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
18'
18'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
17'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
13'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Юфенг Бай из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
12'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
12'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
12'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Захави Эран сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Zhizhao Chen изменил счет на табло!
9'
ШАНС! Zhizhao Chen вышел один-на-один с голкипером...
9'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
7'
Хороший удар издали нанес Хуэй Жиакан, но отличный сейв сделал Ченг Юелей. Угловой.
7'
Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
5'
Юфенг Бай получил желтую карточку от судьи
5'
Судья свистит. Юфенг Бай атаковал сзади соперника. Это Zhizhao Chen заработал своей команде штрафной
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
4'
Хуэй Жиакан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает навес прямо в штрафную.
3'
Jiarun Gao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
3'
Жао Хонглуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Отличные скиллы показывает Рибейро Калихто Ренатиньо, обводя своих соперников
1'
Судья сигнализирует, что Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Жао Хонглуе
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тяньцзинь Тэда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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