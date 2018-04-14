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Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
1:1
Перерыв
Гуйчжоу Чжичэн
0'
12' Желтая карточка
Weihui Rao
1:0
14' Гол
Baojie Zhu
22' Желтая карточка
Yuan Zhang
28' Желтая карточка
Baojie Zhu
1:1
45' Гол
Bubacarr Trawally
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
46'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный кросс...
46'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
45'
Ван Хоулианг наказан за толчок Zhengyu Zhu
45'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Weihui Rao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
44'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Weihui Rao пострадал.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
43'
Anwar Memet-Ali получил травму и заменен. Junlin Min выходит на поле.
42'
Zhengyu Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
42'
Xin Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
41'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
40'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
40'
Anwar Memet-Ali возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Anwar Memet-Ali получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Anwar Memet-Ali на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Yongjing Cao наказан за толчок Bubacarr Trawally
38'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
38'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Вей Ду коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
Фол, нарушение
36'
Zhengyu Zhu коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
36'
Лю Цзянь нарушает правила. Zhengyu Zhu пострадал
36'
Жу Баожие нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
34'
Айови Хайме возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
33'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Tang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Айови Хайме получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
33'
Айови Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Айови Хайме нанес удар головой, но Жанг Сипенг спокойно отбил мяч.
32'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
32'
Yongjing Cao нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
31'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
30'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Liang Jiang пострадал.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
Желтая карточка
28'
Жу Баожие получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
28'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Xin Tang пострадал.
27'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Женьхэ доминирует и владеет мячом
26'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
26'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
Фол, нарушение
25'
Anwar Memet-Ali наказан за толчок Lie Zhang
Травма, повреждение
24'
Yongjing Cao возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
22'
Yuan Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Yuan Zhang атаковал сзади соперника. Это Yongjing Cao заработал своей команде штрафной
21'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
21'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
20'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Жу Баожие коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
19'
Anwar Memet-Ali наказан за толчок Айови Хайме
18'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
18'
Отличный пас сделал Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Anwar Memet-Ali из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ван Ган
16'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
16'
Айови Хайме нарушает правила. Festus Baise пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Отличный командный гол!
14'
Айови Хайме сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Жу Баожие изменил счет на табло!
14'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
14'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
12'
Weihui Rao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Weihui Rao грубо играет против соперника. Пострадал Yunlong Fan
Фол, нарушение
12'
Xin Tang наказан за толчок Yongjing Cao
11'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
11'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
11'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
8'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
6'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
6'
Yunlong Fan не смог попасть в створ ударом издали
6'
Игрок клуба "Гуйчжоу Чжичэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Вей Ду
5'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
3'
Liang Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
2'
Liang Shi нарушает правила. Anwar Memet-Ali пострадал
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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