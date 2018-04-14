Стадион: Beijing Fengtai Stadium
1:1
Перерыв
12' Желтая карточкаWeihui Rao
1:0
14' ГолBaojie Zhu
22' Желтая карточкаYuan Zhang
28' Желтая карточкаBaojie Zhu
1:1
45' ГолBubacarr Trawally
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
46'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает отличный кросс...
46'
Игроки ФК "Гуйчжоу Чжичэн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Ван Хоулианг наказан за толчок Zhengyu Zhu
45'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Weihui Rao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн опасно и грубо сыграл. Weihui Rao пострадал.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Суарес Марио
43'
Anwar Memet-Ali получил травму и заменен. Junlin Min выходит на поле.
42'
Zhengyu Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
42'
Xin Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
41'
40'
40'
Anwar Memet-Ali возвращается на поле, всё в порядке.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Anwar Memet-Ali получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Anwar Memet-Ali на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Yongjing Cao наказан за толчок Bubacarr Trawally
38'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
38'
Оливио да Роса Иво навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Вей Ду коснулся мяча рукой.
37'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
36'
Zhengyu Zhu коснулся мяча рукой.
36'
Лю Цзянь нарушает правила. Zhengyu Zhu пострадал
36'
Жу Баожие нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
34'
Вей Ду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
34'
Айови Хайме возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Xin Tang возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Xin Tang получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Айови Хайме получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Xin Tang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Айови Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Айови Хайме нанес удар головой, но Жанг Сипенг спокойно отбил мяч.
32'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
32'
Yongjing Cao нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
31'
31'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Liang Jiang пострадал.
29'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
28'
Жу Баожие получает желтую карточку за неспортивное поведение
28'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Xin Tang пострадал.
27'
26'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Женьхэ доминирует и владеет мячом
26'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
26'
25'
Судья сигнализирует, что Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Bubacarr Trawally
25'
Anwar Memet-Ali наказан за толчок Lie Zhang
24'
Yongjing Cao возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Yongjing Cao получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Yongjing Cao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Yuan Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Судья свистит. Yuan Zhang атаковал сзади соперника. Это Yongjing Cao заработал своей команде штрафной
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
21'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
20'
19'
Жу Баожие коснулся мяча рукой.
19'
Anwar Memet-Ali наказан за толчок Айови Хайме
18'
18'
Отличный пас сделал Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
Судья сигнализирует, что Anwar Memet-Ali из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ван Ган
16'
16'
Айови Хайме нарушает правила. Festus Baise пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Отличный командный гол!
14'
Айови Хайме сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Жу Баожие изменил счет на табло!
14'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
14'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
14'
Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
12'
Weihui Rao сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
12'
Безумный фол. Weihui Rao грубо играет против соперника. Пострадал Yunlong Fan
12'
Xin Tang наказан за толчок Yongjing Cao
11'
11'
Суарес Марио не смог попасть в створ ударом издали
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Судья сигнализирует, что Zhengyu Zhu из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
8'
6'
6'
Yunlong Fan не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Вей Ду
5'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
3'
Festus Baise выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
3'
Жу Баожие из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
3'
Liang Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Liang Shi нарушает правила. Anwar Memet-Ali пострадал
1'
Судья сигнализирует, что Суарес Марио из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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