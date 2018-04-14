Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:0
Второй тайм: 80'
1:0
32' ГолТарделли Диего
2:0
79' ПенальтиТарделли Диего
Второй тайм
80'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Г О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Матч остановлен
78'
Тактическая замена. Чжу Тин уходит с поля и его заменяет Peng Yan
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Ming'an Cui играет рукой в штрафной! Ming'an Cui вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
77'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
74'
ШАНС! Пелле Грациано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
73'
Жил Карлос нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
72'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
72'
Должен был быть гол! Хао Юньминь имел отличный шанс, но Чжан Чонг не дал голу состоятся!
71'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
69'
Женг Женг нарушает правила. Гайтан Николас пострадал
68'
68'
Тарделли Диего не смог попасть в створ ударом издали
67'
Хорошую попытку сделал Zhechao Chen. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Jingdao Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen
63'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
63'
62'
Чжан Чонг не дал случится голу! Junsheng Yao должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
62'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
61'
Безумный фол. Qiang Jin грубо играет против соперника. Пострадал Jingdao Jin
61'
61'
61'
Jinxian Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
60'
Xinghan Wu наказан за толчок Жоу Тинг
59'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
59'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
54'
Ming'an Cui предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Хорошую попытку сделал Guowen Sun. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Junsheng Yao нарушает правила. Карраско Янник пострадал
52'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Женг Женг
50'
Ванг Тонг возвращается на поле, всё в порядке.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Ванг Тонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Guowen Sun из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Ванг Тонг оказался на газоне.
47'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
47'
47'
46'
Тактическая замена. Fangzhi Yang уходит с поля и его заменяет Guowen Sun
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
48'
Игрок из команды Далянь Эйрбин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Ming'an Cui не смог попасть в створ ударом издали
44'
Yaopeng Wang нарушает правила. Пелле Грациано пострадал
43'
43'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
43'
Xinghan Wu коснулся мяча рукой.
41'
Yang Liu получил травму и заменен. Xinghan Wu выходит на поле.
40'
Fangzhi Yang из команды Далянь Эйрбин в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
39'
Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Junsheng Yao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
38'
Жил Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Фонте Жозе из команды Далянь Эйрбин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
37'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
32'
Yang Liu сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
32'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Судья сигнализирует, что Жоу Тинг из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Yang Liu
29'
28'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
28'
Тарделли Диего коснулся мяча рукой.
28'
Судья сигнализирует, что Жоу Тинг из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Yang Liu
26'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
25'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
21'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
18'
Выглядело как неплохой момент. Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Jingdao Jin нарушает правила. Фонте Жозе пострадал
14'
Далянь Эйрбин подает корнер.
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
9'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
7'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
ШАНС! Гайтан Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Чжу Тин коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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