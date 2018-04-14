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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:0
Второй тайм: 80'
Далянь Эйрбин
0'
1:0
32' Гол
Тарделли Диего
2:0
79' Пенальти
Тарделли Диего
80'
Второй тайм
80'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Матч остановлен
78'
Тактическая замена. Чжу Тин уходит с поля и его заменяет Peng Yan
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Ming'an Cui играет рукой в штрафной! Ming'an Cui вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
77'
Тарделли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
74'
ШАНС! Пелле Грациано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
73'
Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Пелле Грациано оказался на газоне.
73'
Жил Карлос нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
Угловой
72'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
72'
Должен был быть гол! Хао Юньминь имел отличный шанс, но Чжан Чонг не дал голу состоятся!
71'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Женг Женг нарушает правила. Гайтан Николас пострадал
68'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
68'
Тарделли Диего не смог попасть в створ ударом издали
67'
Хорошую попытку сделал Zhechao Chen. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Jingdao Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Zhechao Chen
63'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
63'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
62'
Чжан Чонг не дал случится голу! Junsheng Yao должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
62'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
61'
Безумный фол. Qiang Jin грубо играет против соперника. Пострадал Jingdao Jin
61'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Jinxian Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
Фол, нарушение
60'
Xinghan Wu наказан за толчок Жоу Тинг
59'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
59'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
56'
Ванг Тонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
54'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
54'
Ming'an Cui предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Хорошую попытку сделал Guowen Sun. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
53'
Junsheng Yao нарушает правила. Карраско Янник пострадал
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Женг Женг
Травма, повреждение
50'
Ванг Тонг возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Ванг Тонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Ванг Тонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Guowen Sun из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Ванг Тонг оказался на газоне.
47'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
47'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Fangzhi Yang уходит с поля и его заменяет Guowen Sun
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Далянь Эйрбин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
45'
Ming'an Cui не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
44'
Yaopeng Wang нарушает правила. Пелле Грациано пострадал
43'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Xinghan Wu коснулся мяча рукой.
41'
Yang Liu получил травму и заменен. Xinghan Wu выходит на поле.
Офсайд
40'
Fangzhi Yang из команды Далянь Эйрбин в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Qiang Jin из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
39'
Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Junsheng Yao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
38'
Жил Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Фонте Жозе из команды Далянь Эйрбин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
37'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
37'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
32'
Yang Liu сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
32'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Жоу Тинг из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Yang Liu
29'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
Фол, нарушение
28'
Тарделли Диего коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Жоу Тинг из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Yang Liu
26'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
25'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
25'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
Офсайд
21'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
18'
Выглядело как неплохой момент. Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
15'
Jingdao Jin нарушает правила. Фонте Жозе пострадал
Угловой
14'
Далянь Эйрбин подает корнер.
12'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Далэй Ван держит все под контролем
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
7'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
7'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
ШАНС! Гайтан Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
2'
Чжу Тин коснулся мяча рукой.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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