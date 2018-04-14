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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:3
Второй тайм: 56'
0:1
15' ГолMamudu Moro
28' Желтая карточкаЛиверстам Фредрик
33' Желтая карточкаVictor Fors
0:2
38' ГолБьярнасон Андри-Рунар
1:2
45' ГолKostas Stafrothanasopoulos
1:3
53' ГолБьярнасон Андри-Рунар
|
15'
0:1
33'
38'
0:2
45'
1:2
53'
1:3
Состав команд
16
Victor
Fors
26
Dusan
Jajic
19
Nsima
Peter
Фрей 4-4-2
- Основной состав
- 77 Marko Atanackovic Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 5 Alie Sesay Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 16 Victor Fors Защитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 23 Joseph Ceesay Полузащитник
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Нападающий
- 19 Nsima Peter Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 18 Яво Амаду Полузащитник
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 21 Alfred Sigemo
- 20 Andreas Bellander
- 15 Amadeus Soegaard
- 14 Mattias Bouvin
Хельсинборг 4-5-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 18 Розенквист Расмус Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 37 Carl Thulin
- 23 Jonathan Larsson
- 21 Charlie Weberg
- 35 Casper Seger
- 9 Alexander Timossi Andersson
- Главный тренер: Henrik Larsson
Предыдущие игры
Фрей (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 11.11.2017 Фрей 0:0 Акрополис С
- 08.11.2017 Акрополис 1:1 Фрей С
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 14.10.2017 Фрей 1:0 Варбергс Боис С
- 30.09.2017 Фрей 5:0 Вернаму С
- 23.09.2017 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 19.09.2017 ГАИС 1:0 Фрей С
- 09.09.2017 Фрей 1:0 Отвидаберг С
- 01.09.2017 Эстер 1:0 Фрей С
Хельсинборг (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 29.08.2017 Треллеборг 1:1 Хельсинборг С
- 23.08.2017 Оскарсхамн 1:3 Хельсинборг К
- 20.08.2017 Хельсинборг 1:0 ГАИС С
- 14.08.2017 Фрей 4:0 Хельсинборг С
- 10.08.2017 Хельсинборг 0:0 Отвидаберг С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Фалькенберг
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Хельсинборг
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|ГАИС
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Браге
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ландскруна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Гефле
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Дегерфорс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Эстер
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Фрей
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|Вернаму
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Варбергс Боис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Второй тайм
53'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Kostas Stafrothanasopoulos бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
33'
Victor Fors получил желтую карточку от судьи
28'
Ливерстам Фредрик получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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