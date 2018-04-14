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Фрей
1:3
Второй тайм: 56'
Хельсинборг
0'
0:1
15' Гол
Mamudu Moro
28' Желтая карточка
Ливерстам Фредрик
33' Желтая карточка
Victor Fors
0:2
38' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
1:2
45' Гол
Kostas Stafrothanasopoulos
1:3
53' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
56'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Kostas Stafrothanasopoulos бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
Желтая карточка
33'
Victor Fors получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Ливерстам Фредрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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