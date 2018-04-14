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Стадион: Boraas Arena
26' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
50' Желтая карточкаChrister Gustafsson
|
26'
Состав команд
11
Issam
Jebali
17
Фрик
Пер
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 3 Лундквист Адам Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 11 Issam Jebali Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 17 Фрик Пер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 13 Кайб Рами Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 31 Josh Wicks II Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 9 Omar Eddahri Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 35 Gustav Nyberg
- 16 Axel Bjoernstroem
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
Сириус (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варбергс Боис 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
- 23.08.2017 Карлштад Юнайтед 1:2 Сириус К
- 20.08.2017 Сириус 0:1 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 29.07.2017 Эльфсборг 0:2 Сириус Аллсвенскан
- 14.05.2017 Сириус 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 21.02.2015 Эльфсборг 4:0 Сириус Кубок
- 01.05.2014 Сириус 1:4 Эльфсборг Кубок Швеции
Эльфсборг
Сириус
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|АИК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Далкурд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хеккен
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Сундсвалль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сириус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Эльфсборг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Треллеборг
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
50'
Христер Густафссон получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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