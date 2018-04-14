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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Эльфсборг
0:0
Второй тайм: 59'
Сириус
0'
26' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
50' Желтая карточка
Christer Gustafsson
59'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Христер Густафссон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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