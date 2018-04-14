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Стадион:
ВПС
0:1
Конец матча
РоПС
0'
0:1
23' Гол
Лаппалайнен Ласси
57' Желтая карточка
Воутилайнен Джерри
74' Желтая карточка
Ibrahima Gueye III
79' Желтая карточка
Elhadji Ciss
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
79'
Elhadji Ciss получил желтую карточку от судьи
77'
РоПС делает замену. Лингман Лукас уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Ibrahima Gueye получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
71'
ВПС делает замену. Omar Jama уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.

68'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Ивановски Филип выходит на его замену.
68'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Berkant Guner выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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