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Стадион: Хиеталахти
0:1
23' ГолЛаппалайнен Ласси
57' Желтая карточкаВоутилайнен Джерри
74' Желтая карточкаIbrahima Gueye III
79' Желтая карточкаElhadji Ciss
|
23'
0:1
79'
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 2 Лахти Тими Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 16 Aatu Laatikainen
- 11 Douglas Cae
- 13 Elhadji Ciss
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 19 Калермо Аксели Защитник
- 25 Momodou Sarr
- 23 Ibrahima Gueye III
- 21 Fabrice Ngarura
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 22 Berkant Guner
- Главный тренер: Petri Vuorinen
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 11 Агналдо Жуниор Нападающий
- 6 Juho Hyvaerinen
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- Ивановски Филип Нападающий
- Ojaniemi Ojaniemi
- 5 Jens Geffrard
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
- 03.02.2018 Кески-Уусимаа 0:5 ВПС К
- 26.01.2018 ВПС 2:0 Яро К
- 28.10.2017 Ювяскюля 2:0 ВПС В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 09.08.2017 ХИФК 2:1 ВПС В
РоПС (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС Вейккауслига
- 22.06.2017 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 17.04.2017 РоПС 2:4 ВПС Вейккауслига
- 02.10.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 07.08.2016 РоПС 2:0 ВПС Вейккауслига
- 22.05.2016 ВПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 30.01.2016 РоПС 0:0 ВПС Кубок лиги
- 27.09.2015 РоПС 2:1 ВПС Вейккауслига
- 19.07.2015 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 29.05.2015 РоПС 1:0 ВПС Вейккауслига
- 17.09.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 23.05.2014 ВПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 06.04.2014 РоПС 0:2 ВПС Вейккауслига
- 01.09.2013 ВПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 24.06.2013 РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
- 05.05.2013 ВПС 3:1 РоПС Вейккауслига
- 06.03.2013 РоПС 1:2 ВПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 06.02.2013 ВПС 0:1 РоПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 29.10.2011 ВПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 28.08.2011 РоПС 0:0 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Лахти
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Кеми Кингс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|КуПС
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Хонка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ТПС
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|СИК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ильвес
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Интер Турку
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Elhadji Ciss получил желтую карточку от судьи
77'
РоПС делает замену. Лингман Лукас уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
74'
Ibrahima Gueye получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
71'
ВПС делает замену. Omar Jama уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
68'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Ивановски Филип выходит на его замену.
68'
ВПС делает замену. Юха Хакола уходит с поля, а Berkant Guner выходит на его замену.
57'
Воутилайнен Джерри получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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