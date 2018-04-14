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Стадион:
Мариехамн
0:1
Конец матча
ХИК
0'
36' Желтая карточка
Simon Silverholt
36' Желтая карточка
Пейпонен Рони
42' Желтая карточка
Валенчич Филип
48' Желтая карточка
Обилор Файтх
59' Желтая карточка
Татомирович Иван
0:1
70' Гол
Риски Рику
84' Желтая карточка
О`Шоунесси Даниэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ХИК делает замену. Риски Рику уходит с поля, а Яласто Вилле выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
О`Шоунесси Даниэль получил желтую карточку от судьи
79'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Маттссон Йоэль выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Риски Рику бьет в цель!
62'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Риски Рику выходит на его замену.

62'
ХИК делает замену. Amr Gamal уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Татомирович Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Валенчич Филип получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Пейпонен Рони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Simon Silverholt получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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