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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
36' Желтая карточкаSimon Silverholt
36' Желтая карточкаПейпонен Рони
42' Желтая карточкаВаленчич Филип
48' Желтая карточкаОбилор Файтх
59' Желтая карточкаТатомирович Иван
0:1
70' ГолРиски Рику
84' Желтая карточкаО`Шоунесси Даниэль
|
36'
36'
42'
48'
59'
70'
0:1
Состав команд
Мариехамн
- Основной состав
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 17 Сид Робин Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- Moliis Robbie
- 6 Petter Hemming
- 27 Anton Lepola
- 19 Joel Karlstroem
- Главный тренер: Peter Lundberg
ХИК
- Основной состав
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 11 Пелвас Аксели Нападающий
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 27 Валенчич Филип
- 7 Joao Klauss
- Запасные игроки
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 9 Риски Рику Нападающий
- 25 Valtteri Vesiaho
- 36 Eetu Vertainen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
ХИК (последние 20 матчей: +16 =0 -4)
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 12.09.2017 ХИК 2:1 ХИФК В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ХИК: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 22.06.2017 ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 15.04.2017 Мариехамн 1:1 ХИК Вейккауслига
- 19.03.2017 Мариехамн 0:3 ХИК Кубок
- 14.10.2016 ХИК 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 24.04.2016 Мариехамн 0:0 ХИК Вейккауслига
- 02.04.2016 ХИК 2:0 Мариехамн Вейккауслига
- 31.01.2016 ХИК 1:0 Мариехамн Кубок лиги
- 18.10.2015 ХИК 4:0 Мариехамн Вейккауслига
- 01.10.2015 Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига
- 15.08.2015 Мариехамн 5:1 ХИК Кубок
- 14.05.2015 ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 21.09.2014 ХИК 5:1 Мариехамн Вейккауслига
- 16.08.2014 Мариехамн 1:2 ХИК Кубок Суоми
- 27.06.2014 Мариехамн 0:2 ХИК Вейккауслига
- 08.05.2014 ХИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 13.09.2013 ХИК 6:1 Мариехамн Вейккауслига
- 27.06.2013 Мариехамн 0:5 ХИК Вейккауслига
- 09.05.2013 ХИК 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 06.03.2013 Мариехамн 0:4 ХИК Кубок Лиги (группа 2)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Лахти
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Кеми Кингс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|КуПС
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Хонка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|ТПС
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|СИК
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Ильвес
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Интер Турку
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ХИК делает замену. Риски Рику уходит с поля, а Яласто Вилле выходит на его замену.
84'
О`Шоунесси Даниэль получил желтую карточку от судьи
79'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Маттссон Йоэль выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Риски Рику бьет в цель!
62'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Риски Рику выходит на его замену.
59'
Татомирович Иван получил желтую карточку от судьи
48'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Валенчич Филип получил желтую карточку от судьи
36'
Пейпонен Рони получил желтую карточку от судьи
36'
Simon Silverholt получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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