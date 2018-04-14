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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Второй тайм: 55'
Состав команд
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 42 Вилер Христос Защитник
- 2 Жуниор Досса Защитник
- 40 Кириаку Харис Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 60 Соареш Марку Полузащитник
- 12 Николау Мариос Полузащитник
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- 99 Техейра Давид Нападающий
- 10 Денилсон Габьонетта Нападающий
- 71 Бенитес Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Айроза Марку Защитник
- 8 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 7 Авраам Андреас Полузащитник
- 98 Здравковски Давор Полузащитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 22 Сасси Исмаил Нападающий
- 17 Меска Нападающий
- 19 Yiannis Mavrou
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- 32 Георгиу Вангелис III
- Главный тренер: Dusan Kerkez
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 30.01.2018 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Пафос 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Этникос Ахна ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 11.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 06.12.2017 Айя-Напа 2:1 АЕЛ Лимаcсол К
Аполлон (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 Арис Лимассол 0:1 Аполлон ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Пафос 0:2 Аполлон ПД
- 06.01.2018 Неа Саламина 0:0 Аполлон ПД
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Аполлон: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 23.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 23.04.2017 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 11.03.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.01.2017 Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 24.09.2016 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион
- 24.02.2016 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок
- 10.02.2016 Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок
- 23.12.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 13.09.2015 Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 04.01.2015 Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 22.09.2014 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 07.05.2014 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 05.04.2014 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 22.02.2014 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 23.11.2013 Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 22.05.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Кубок Кипра
- 18.05.2013 Аполлон 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 13.04.2013 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
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