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Стадион: Зрители: 1742
Мьёндален
0:0
Второй тайм: 90+'
Согндаль
0'
36' Желтая карточка
Johan Hove
51' Желтая карточка
Eirik Schulze
90'+1
Второй тайм
89'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
89'
Мьендален делает замену. Эйд Махмуд уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
75'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
67'
Согндаль делает замену. Johan Hove уходит с поля, а Eirik Birkelund выходит на его замену.
56'
Мьендален делает замену. Вамоити Диоманде уходит с поля, а Jibril Bojang выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Eirik Schulze получил желтую карточку от судьи
46'
Мьендален делает замену. Мадс Хансен уходит с поля, а Andreas Hellum выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Johan Hove получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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