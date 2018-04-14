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Стадион: Исачсен Зрители: 1742
36' Желтая карточкаJohan Hove
51' Желтая карточкаEirik Schulze
|
36'
51'
Состав команд
28
Johan
Hove
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lukas Jonsson Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 7 Ylldren Ibrahimaj Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- 8 Эйд Махмуд Нападающий
- 9 Mads Hansen II Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 6 Sebastian Hedlund Защитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 5 Alexander Betten Hansen
- Главный тренер: Vegard Hansen
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- 30 Joachim Soltvedt Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 25 Kasper Nissen
- 17 Dide Fofana
- 12 Kjetil Haug
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Эльверум 0:3 Мьёндален ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Арендал 0:1 Мьёндален ПД
- 10.09.2017 Мьёндален 3:0 Ранхейм ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 26.08.2017 Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 К
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
Согндаль (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
- 11.08.2017 Саннефьёрд 2:1 Согндаль Т
- 06.08.2017 Одд 2:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
- 12.09.2010 Согндаль 3:0 Мьёндален Адекколига
- 25.07.2010 Мьёндален 0:1 Согндаль Адекколига
- 20.09.2009 Согндаль 0:0 Мьёндален Адекколига
- 13.04.2009 Мьёндален 0:0 Согндаль Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннес Ульф
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|Мьёндален
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Нутодден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Олесунн
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Флурё
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Стрёммен
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Викинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Осане
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Согндаль
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Улленсакер/Киса
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Тромсдален
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Левангер
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Хам-Кам
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Конгсвингер
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Нест-Сотра
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Второй тайм
89'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
89'
Мьендален делает замену. Эйд Махмуд уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
75'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
67'
Согндаль делает замену. Johan Hove уходит с поля, а Eirik Birkelund выходит на его замену.
56'
Мьендален делает замену. Вамоити Диоманде уходит с поля, а Jibril Bojang выходит на его замену.
51'
Eirik Schulze получил желтую карточку от судьи
46'
Мьендален делает замену. Мадс Хансен уходит с поля, а Andreas Hellum выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Johan Hove получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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