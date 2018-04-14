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Гефле
0:1
Второй тайм: 64'
Дегерфорс
0'
0:1
53' Гол
Alexander Andersson
64'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Александр Андерссон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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