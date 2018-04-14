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0:1
53' ГолAlexander Andersson
|
53'
0:1
Состав команд
13
Край
Антон
11
Adam
Wiberg
Гефле 3-5-2
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 8 Christian Ljungberg Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 24 Leo Bengtsson Полузащитник
- 13 Край Антон Полузащитник
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- 4 Stefan Zarkovic Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 21 Жураховский Игорь Полузащитник
- 3 Albin Lohikangas Полузащитник
- 15 Йельте Якоб Нападающий
- 23 Yassin Housni
- 14 Fitim Kastrati
- 20 Sebastian Sandlund
- Главный тренер: Thomas Andersson
Дегерфорс 3-4-3
- Основной состав
- 25 Мишкич Дарио Вратарь
- 18 Oliver Ekroth Защитник
- 4 Marcus De Bruin Защитник
- 20 Викторссон Кристоффер Защитник
- 22 Oliver Nilsson Полузащитник
- 7 Nikola Ladan Полузащитник
- 11 Гравиус Христос Полузащитник
- 3 Kevin Wright Полузащитник
- 10 Sargon Abraham Нападающий
- 9 Alexander Andersson Нападающий
- 16 Viktor Goetesson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ismael Diawara Вратарь
- 19 Daniel Joel Okon
- 21 Erik Grandelius
- 17 Andreas Jansson
- 15 Erik Bjoerndahl
- 13 Filip Stankovic
- 14 Andreas Jernarp
Предыдущие игры
Гефле (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Сюрианска 1:2 Гефле С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 28.08.2017 Отвидаберг 0:2 Гефле С
- 24.08.2017 Энскеде 1:2 Гефле К
- 21.08.2017 Гефле 1:2 Треллеборг С
- 12.08.2017 Эстер 1:1 Гефле С
Дегерфорс (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.04.2018 Дегерфорс 1:2 Хальмстад С
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс С
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 04.11.2017 Дегерфорс 3:1 Сюрианска С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 01.10.2017 Отвидаберг 1:3 Дегерфорс С
- 23.09.2017 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 17.09.2017 Вернаму 2:1 Дегерфорс С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 02.09.2017 Дегерфорс 3:2 Броммапойкарна С
- 28.08.2017 ГАИС 1:0 Дегерфорс С
- 23.08.2017 Питео 0:0 Дегерфорс К
- 19.08.2017 Дегерфорс 1:0 Варбергс Боис С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 10.08.2017 Треллеборг 2:1 Дегерфорс С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Эргрюте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Фалькенберг
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|ГАИС
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Браге
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Дегерфорс
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ландскруна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Гефле
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Эстер
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|12.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Фрей
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|14.
|Вернаму
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Варбергс Боис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Второй тайм
53'
Г О О О О Л - Александр Андерссон бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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