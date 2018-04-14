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Стадион: Бравида Арена
19' Желтая карточкаФрайберг Эрик
1:0
45' ГолКамара Альхассан
2:0
50' ГолЛюндберг Виктор
|
19'
45'
1:0
50'
2:0
Состав команд
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
54
Simon
Strand
14
Берг
Оливер
94
Аяз
Ферхад
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 9 Камара Альхассан Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 88 Эль-Кабир Мустафа Полузащитник
- 28 Adam Andersson II Полузащитник
- 14 Бом Карл Полузащитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- 24 Kevin Ackermann
- Главный тренер: Andreas Alm
Далкурд 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Демирджан Абдулазиз Вратарь
- 54 Simon Strand Защитник
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 7 Лаван Равез Полузащитник
- 14 Берг Оливер Полузащитник
- 11 Yukiya Sugita Полузащитник
- 94 Аяз Ферхад Полузащитник
- 77 Mohamed Turay Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 25 Malkolm Moenza Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 24 Heradi Rashidi Полузащитник
- 19 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- 30 Leopold Wahlstedt
- Главный тренер: Azrudin Valentic
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 10.02.2018 Хеккен 3:0 Шаньдун Лунэн ТМК
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.01.2018 Хеккен 5:0 Утсиктенс ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг А
Далкурд (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 03.02.2018 Далкурд 1:1 Яблонец КА
- 30.01.2018 Шемрок Роверс 0:0 Далкурд КА
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 01.10.2017 Далкурд 4:2 Сюрианска С
- 23.09.2017 Варбергс Боис 1:0 Далкурд С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 26.08.2017 Далкурд 2:1 Эргрюте С
- 23.08.2017 Аспудден-Теллюс 1:3 Далкурд К
Хеккен
Далкурд
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Хеккен
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|АИК
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Далкурд
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Сундсвалль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Камара Альхассан бьет в цель!
37'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
19'
Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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