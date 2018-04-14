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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Хеккен
2:0
Второй тайм: 62'
Далкурд
0'
19' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
1:0
45' Гол
Камара Альхассан
2:0
50' Гол
Люндберг Виктор
62'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Люндберг Виктор бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Камара Альхассан бьет в цель!
37'
Далкурд делает замену. Аяз Ферхад уходит с поля, а Heradi Rashidi выходит на его замену.
Желтая карточка
19'
Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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