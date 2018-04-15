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Стадион: Антон Малатинский
1:0
Второй тайм: 89'
1:0
64' ГолТот Мартин
80' Желтая карточкаReagy Baah Ofosu
|
64'
1:0
80'
Состав команд
Спартак Трнава
- Основной состав
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 22 Тот Мартин Защитник
- 15 Гладик Иван Защитник
- 2 Кадлец Андрей Защитник
- 20 Чонка Матуш Защитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Полузащитник
- 18 Слобода Антон Полузащитник
- 10 Пехливан Ясин Полузащитник
- 8 Reagy Baah Ofosu Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 39 Пекар Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Oliver Janso Защитник
- 24 Оравец Матей Полузащитник
- 19 Tomas Brigant Полузащитник
- 11 Kubilay Yilmaz
- 27 Andrej Lovas
- 6 Ilya Cherednitchenko
- 40 Peter Urminsky
- Главный тренер: Nestor El Maestro
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 3 Масло Ян Защитник
- 17 Масло Петер Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 25 Пикк Артур Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 31 David Capek Защитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 32 Robert Gesnabel Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 14 Купец Шимон Полузащитник
- 9 Кунца Доминик Нападающий
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 8 Такач Далибор
- 34 Lukas Urminsky
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Предыдущие игры
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 07.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Слован Братислава С
- 04.04.2018 Слован Братислава 1:1 Спартак Трнава К
- 01.04.2018 ДАК 1:0 Спартак Трнава С
- 17.03.2018 Спартак Трнава 0:0 Жилина С
- 13.03.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК К
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 17.02.2018 Злате Моравце 1:4 Спартак Трнава С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 25.11.2017 Спартак Трнава 0:3 Жилина С
- 19.11.2017 Слован Братислава 1:0 Спартак Трнава С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Спартак Трнава 3:0 Спишска-Нова-Вес К
- 14.10.2017 Земплин 0:3 Спартак Трнава С
- 30.09.2017 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
Ружомберок (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ружомберок: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок Суперлига
- 12.08.2017 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига
- 02.04.2017 Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига
- 29.10.2016 Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига
- 31.07.2016 Ружомберок 1:1 Спартак Трнава Суперлига
- 01.04.2016 Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Суперлига
- 23.10.2015 Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 19.08.2015 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига
- 04.05.2015 Спартак Трнава 2:1 Ружомберок Суперлига
- 08.11.2014 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава Суперлига
- 16.08.2014 Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Суперлига
- 20.04.2014 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава Суперлига
- 05.11.2013 Ружомберок 1:2 Спартак Трнава Кубок Словакии
- 02.11.2013 Спартак Трнава 1:4 Ружомберок Суперлига
- 22.10.2013 Спартак Трнава 1:3 Ружомберок Кубок Словакии
- 10.08.2013 Ружомберок 3:2 Спартак Трнава Суперлига
- 04.05.2013 Ружомберок 1:0 Спартак Трнава Суперлига
- 24.11.2012 Спартак Трнава 0:1 Ружомберок Суперлига
- 25.08.2012 Ружомберок 2:2 Спартак Трнава Суперлига
- 16.05.2012 Спартак Трнава 3:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1:0
|27
|19
|3
|5
|38 - 18
|60
|2.
|ДАК
|27
|14
|9
|4
|39 - 24
|51
|3.
|Слован Братислава
|27
|13
|8
|6
|49 - 32
|47
|4.
|Жилина
|27
|14
|2
|11
|48 - 44
|44
|5.
|Тренчин
|27
|12
|6
|9
|65 - 41
|42
|6.
|Нитра
|27
|10
|10
|7
|24 - 20
|40
|7.
|Ружомберок
|0:1
|27
|9
|9
|9
|34 - 29
|36
|8.
|Земплин
|27
|9
|7
|11
|27 - 27
|34
|9.
|Подбрезова
|27
|9
|4
|14
|26 - 40
|31
|10.
|Злате Моравце
|27
|7
|5
|15
|30 - 44
|26
|11.
|Татран Прешов
|27
|4
|8
|15
|18 - 49
|20
|12.
|Сеница
|27
|3
|7
|17
|21 - 51
|16
Второй тайм
85'
Спартак Трнава делает замену. Reagy Ofosu уходит с поля, а Андрей Ловас выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Тот Мартин бьет в цель!
60'
Спартак Трнава делает замену. Пекар Штефан уходит с поля, а Kubilay Yilmaz выходит на его замену.
59'
Ружомберок делает замену. David Capek уходит с поля, а Даниэл Эрик выходит на его замену.
46'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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