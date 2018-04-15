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Стадион:
Спартак Трнава
1:0
Второй тайм: 89'
Ружомберок
0'
1:0
64' Гол
Тот Мартин
80' Желтая карточка
Reagy Baah Ofosu
89'
Второй тайм
85'
Спартак Трнава делает замену. Reagy Ofosu уходит с поля, а Андрей Ловас выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Тот Мартин бьет в цель!
60'
Спартак Трнава делает замену. Пекар Штефан уходит с поля, а Kubilay Yilmaz выходит на его замену.
59'
Ружомберок делает замену. David Capek уходит с поля, а Даниэл Эрик выходит на его замену.
46'
Ружомберок делает замену. Robert Gesnabel уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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