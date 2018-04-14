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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стидион под Зобором
3:2
Конец матча
0:1
16' ГолLukas Micherda
24' Желтая карточкаAdrian Lesko
0:2
28' ГолAdrian Lesko
31' Желтая карточкаMarius Charizopoulos
32' Желтая карточкаRene Kotrik
38' Желтая карточкаLukas Fabis
1:2
40' ГолСтайнгубел Кристиан
43' Желтая карточкаDavid Kerestes
56' Желтая карточкаPatrik Prikryl
2:2
61' ГолВестеницки Томаш
3:2
67' ГолВестеницки Томаш
84' Желтая карточкаNikola Gataric
|
16'
0:1
24'
28'
0:2
32'
38'
40'
1:2
43'
56'
61'
2:2
67'
3:2
84'
Состав команд
Нитра
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 66 Marius Charizopoulos Полузащитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Полузащитник
- 3 Niba MacDonald
- 22 Matus Kunik
- 13 Rene Kotrik
- 2 Lukas Fabis
- 20 Marek Fabry
- 5 Richard Krizan
- Запасные игроки
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 21 Vahagn Militosyan Полузащитник
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 19 Martin Macho
- 12 Dominik Gulas
- 10 Andrej Fabry
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Татран Прешов
- Основной состав
- 30 Patrik Lukac Вратарь
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- 8 Tomas Sedlak Полузащитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 28 Petr Hosek Нападающий
- 25 Nikola Gataric
- 19 Patrik Prikryl
- 15 Matej Gresak
- 11 Adrian Lesko
- Запасные игроки
- 90 Уде Кристофер Защитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 99 Kristijan Trapanovski
- 18 Michal Kralovic
- 1 Adrian Slancik
- Главный тренер: Anton Misovec
Предыдущие игры
Нитра (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
Татран Прешов (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 07.04.2018 Татран Прешов 1:0 Злате Моравце С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
Последние игры между собой
Нитра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Татран Прешов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов Суперлига
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра Суперлига
- 21.05.2016 Татран Прешов 1:1 Нитра Вторая лига. Повышение в классе
- 15.04.2016 Нитра 1:1 Татран Прешов Вторая лига. Повышение в классе
- 16.05.2015 Нитра 1:1 Татран Прешов Вторая лига. Повышение в классе
- 04.04.2015 Татран Прешов 1:0 Нитра Вторая лига. Повышение в классе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|26
|18
|3
|5
|37 - 18
|57
|2.
|ДАК
|27
|14
|9
|4
|39 - 24
|51
|3.
|Слован Братислава
|27
|13
|8
|6
|49 - 32
|47
|4.
|Жилина
|27
|14
|2
|11
|48 - 44
|44
|5.
|Тренчин
|27
|12
|6
|9
|65 - 41
|42
|6.
|Нитра
|27
|10
|10
|7
|24 - 20
|40
|7.
|Ружомберок
|26
|9
|9
|8
|34 - 28
|36
|8.
|Земплин
|27
|9
|7
|11
|27 - 27
|34
|9.
|Подбрезова
|27
|9
|4
|14
|26 - 40
|31
|10.
|Злате Моравце
|27
|7
|5
|15
|30 - 44
|26
|11.
|Татран Прешов
|27
|4
|8
|15
|18 - 49
|20
|12.
|Сеница
|27
|3
|7
|17
|21 - 51
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Nikola Gataric получил желтую карточку от судьи
78'
Прешов делает замену. Томаш Шедлак уходит с поля, а Kristijan Trapanovski выходит на его замену.
74'
Нитра делает замену. Marek Fabry уходит с поля, а Vahagn Militosyan выходит на его замену.
72'
Прешов делает замену. Matej Gresak уходит с поля, а Уде Кристофер выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
David Kerestes получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Стайнгубел Кристиан бьет в цель!
38'
Lukas Fabis получил желтую карточку от судьи
32'
Rene Kotrik получил желтую карточку от судьи
31'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Adrian Lesko бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Lukas Micherda бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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