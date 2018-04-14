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Стадион:
Нитра
3:2
Конец матча
Татран Прешов
0'
0:1
16' Гол
Lukas Micherda
24' Желтая карточка
Adrian Lesko
0:2
28' Гол
Adrian Lesko
31' Желтая карточка
Marius Charizopoulos
32' Желтая карточка
Rene Kotrik
38' Желтая карточка
Lukas Fabis
1:2
40' Гол
Стайнгубел Кристиан
43' Желтая карточка
David Kerestes
56' Желтая карточка
Patrik Prikryl
2:2
61' Гол
Вестеницки Томаш
3:2
67' Гол
Вестеницки Томаш
84' Желтая карточка
Nikola Gataric
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Nikola Gataric получил желтую карточку от судьи
78'
Прешов делает замену. Томаш Шедлак уходит с поля, а Kristijan Trapanovski выходит на его замену.
74'
Нитра делает замену. Marek Fabry уходит с поля, а Vahagn Militosyan выходит на его замену.
72'
Прешов делает замену. Matej Gresak уходит с поля, а Уде Кристофер выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш бьет в цель!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
David Kerestes получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Стайнгубел Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Lukas Fabis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Rene Kotrik получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Marius Charizopoulos получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Adrian Lesko бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Lukas Micherda бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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