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Стадион:
Подбрезова
3:1
Конец матча
Сеница
0'
1:0
52' Гол
David Lesko
1:1
54' Гол
Китамбала Линель
71' Желтая карточка
Рихтарех Давид
2:1
73' Гол
Endy Opoku Bernadina
73' Желтая карточка
Зезинью
74' Желтая карточка
Ricardo Marchena
3:1
77' Гол в свои ворота
Michael Ranko
79' Желтая карточка
David Lesko
79' Желтая карточка
Jurij Medvedev
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Подбрезова делает замену. Давид Леско уходит с поля, а Nicolas Mejri выходит на его замену.
81'
Сеница делает замену. Зезинью уходит с поля, а Diego Cuadros выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Jurij Medvedev получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Давид Леско получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Michael Ranko уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

Желтая карточка
74'
Ricardo Marchena получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Зезинью получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Endy Opoku Bernadina бьет в цель!
72'
Сеница делает замену. Якуб Брасен уходит с поля, а Peter Dungel выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
70'
Подбрезова делает замену. Illya Tereshchenko уходит с поля, а Матуш Микуш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Подбрезова делает замену. Ярослав Костелний уходит с поля, а Stijepo Njire выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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