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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ЗП Спорт-Колкарен
3:1
Конец матча
1:0
52' ГолDavid Lesko
1:1
54' ГолКитамбала Линель
71' Желтая карточкаРихтарех Давид
2:1
73' ГолEndy Opoku Bernadina
73' Желтая карточкаЗезинью
74' Желтая карточкаRicardo Marchena
3:1
77' Гол в свои воротаMichael Ranko
79' Желтая карточкаDavid Lesko
79' Желтая карточкаJurij Medvedev
|
52'
1:0
54'
1:1
71'
73'
2:1
73'
74'
77'
3:1
79'
79'
81'
Состав команд
Подбрезова
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 20 Jan Krivak Защитник
- 3 Matus Turna Защитник
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 2 Вязанко Мирослав Защитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 4 Jaroslav Kostelny Полузащитник
- 25 Jakub Wiezik Нападающий
- 5 Illya Tereshchenko
- 33 Jakub Sedlacek
- Запасные игроки
- 9 Matus Mikus Полузащитник
- 10 Stijepo Njire Полузащитник
- 26 Баэс Альдо Полузащитник
- 35 Nicolas Mejri
- 13 Daniel Magda
- 32 Filip Lepies
- 1 Marko Drobnjak
- Главный тренер: Marek Fabula
Сеница
- Основной состав
- 18 Голец Доминик Вратарь
- 21 Michael Ranko Защитник
- 4 Ricardo Marchena Защитник
- 25 Пражновски Оливер Защитник
- 23 Jakub Brasen Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 6 Сарпей Ханс Полузащитник
- 13 Рихтарех Давид Полузащитник
- 11 Jurij Medvedev Полузащитник
- 27 Китамбала Линель Нападающий
- 16 Richard Celis Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Diego Cuadros Защитник
- 8 Alan Kovac Защитник
- 5 Крч Якуб Полузащитник
- 20 Oliver Podhorin Полузащитник
- 26 Peter Dungel
- 19 Frank Castaneda
- 29 Vojtech Milosovic
- Главный тренер: Канен Тон
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Злате Моравце 0:1 Подбрезова С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 02.12.2017 Жилина 1:0 Подбрезова С
- 25.11.2017 Подбрезова 1:1 Слован Братислава С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
Сеница (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Сеница 1:3 Спартак Трнава С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 16.09.2017 Земплин 2:1 Сеница С
- 09.09.2017 Сеница 0:1 Злате Моравце С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Сеница: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова Суперлига
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница Суперлига
- 23.04.2017 Сеница 1:1 Подбрезова Суперлига
- 26.11.2016 Подбрезова 2:0 Сеница Суперлига
- 20.08.2016 Сеница 0:1 Подбрезова Суперлига
- 07.05.2016 Сеница 0:1 Подбрезова Суперлига
- 27.02.2016 Подбрезова 1:0 Сеница Суперлига
- 19.09.2015 Сеница 3:1 Подбрезова Суперлига
- 30.05.2015 Сеница 3:0 Подбрезова Суперлига
- 14.03.2015 Подбрезова 2:1 Сеница Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|26
|18
|3
|5
|37 - 18
|57
|2.
|ДАК
|27
|14
|9
|4
|39 - 24
|51
|3.
|Слован Братислава
|27
|13
|8
|6
|49 - 32
|47
|4.
|Жилина
|27
|14
|2
|11
|48 - 44
|44
|5.
|Тренчин
|27
|12
|6
|9
|65 - 41
|42
|6.
|Нитра
|27
|10
|10
|7
|24 - 20
|40
|7.
|Ружомберок
|26
|9
|9
|8
|34 - 28
|36
|8.
|Земплин
|27
|9
|7
|11
|27 - 27
|34
|9.
|Подбрезова
|27
|9
|4
|14
|26 - 40
|31
|10.
|Злате Моравце
|27
|7
|5
|15
|30 - 44
|26
|11.
|Татран Прешов
|27
|4
|8
|15
|18 - 49
|20
|12.
|Сеница
|27
|3
|7
|17
|21 - 51
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Подбрезова делает замену. Давид Леско уходит с поля, а Nicolas Mejri выходит на его замену.
81'
Сеница делает замену. Зезинью уходит с поля, а Diego Cuadros выходит на его замену.
79'
Jurij Medvedev получил желтую карточку от судьи
79'
Давид Леско получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - Michael Ranko уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
74'
Ricardo Marchena получил желтую карточку от судьи
73'
Зезинью получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Endy Opoku Bernadina бьет в цель!
72'
Сеница делает замену. Якуб Брасен уходит с поля, а Peter Dungel выходит на его замену.
71'
Рихтарех Давид получил желтую карточку от судьи
70'
Подбрезова делает замену. Illya Tereshchenko уходит с поля, а Матуш Микуш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Подбрезова делает замену. Ярослав Костелний уходит с поля, а Stijepo Njire выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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