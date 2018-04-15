  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Лига 1
2017-2018
Стадион:
Вииторул Констанца
1:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
11' Гол
Омрани Билель
18' Желтая карточка
Хобан Овидиу
0:2
25' Гол
Дяк Чиприан
43' Желтая карточка
Камора Мауру
84' Желтая карточка
Винисиус Пауло
84' Желтая карточка
Ганя Кристиан
1:2
85' Гол
Хаджи Янис
90' Желтая карточка
Mihai Vodut
90' Желтая карточка
Арлаускис Гедрюс
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Арлаускис Гедрюс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Mihai Vodut получил желтую карточку от судьи
88'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Ганя Кристиан получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
84'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
81'
Вииторул Констанца делает замену. Bradley de Nooijer уходит с поля, а Касап Карлос выходит на его замену.
71'
ЧФР Клуж делает замену. Mihai Bordeianu уходит с поля, а Лауренсиу Рус выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Чобану Андрей уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Denis Dragus уходит с поля, а Cristian Gavra выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Дяк Чиприан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация