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2017-2018
Стадион: Центральный (Овидиу)
1:2
Конец матча
0:1
11' ГолОмрани Билель
18' Желтая карточкаХобан Овидиу
0:2
25' ГолДяк Чиприан
43' Желтая карточкаКамора Мауру
84' Желтая карточкаВинисиус Пауло
84' Желтая карточкаГаня Кристиан
1:2
85' ГолХаджи Янис
90' Желтая карточкаMihai Vodut
90' Желтая карточкаАрлаускис Гедрюс
|
11'
0:1
18'
25'
0:2
43'
84'
84'
85'
1:2
90'
90'
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 24 Denis Dragus
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 8 Касап Карлос Полузащитник
- 7 Alexandru Matan
- 93 Cristian Gavra
- 9 Mihai Vodut
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 21 Боли Кевин Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 37 Mihai Bordeianu
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 27 Sebastian Mailat
- 31 Laurentiu Rus
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 14.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:1 Вииторул Констанца Л1
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Л1
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
ЧФР Клуж: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца Лига 1
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 21.10.2016 Вииторул Констанца 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 19.10.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 11.07.2015 Вииторул Констанца 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 15.03.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 18.08.2014 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.02.2014 Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2013 ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.05.2013 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 18.10.2012 ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|2:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|39
|2.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|38
|3.
|Университатя Крайова
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|34
|4.
|Вииторул Констанца
|1:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|29
|5.
|Астра
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|23
|6.
|КСМ Студенцеск
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|32
|2.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|25
|3.
|Сепси Оск
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|19
|4.
|Конкордия Кьяжна
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|19
|5.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|18
|6.
|Поли Тимишоара
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|16
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|15
|8.
|Ювентус Бухарест
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Арлаускис Гедрюс получил желтую карточку от судьи
90'
Mihai Vodut получил желтую карточку от судьи
88'
ЧФР Клуж делает замену. Омрани Билель уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
84'
Ганя Кристиан получил желтую карточку от судьи
84'
Винисиус Пауло получил желтую карточку от судьи
81'
Вииторул Констанца делает замену. Bradley de Nooijer уходит с поля, а Касап Карлос выходит на его замену.
71'
ЧФР Клуж делает замену. Mihai Bordeianu уходит с поля, а Лауренсиу Рус выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Чобану Андрей уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Denis Dragus уходит с поля, а Cristian Gavra выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Дяк Чиприан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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