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2017-2018
Стадион: Ион Облеменко
3:1
Второй тайм: 80'
17' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
1:0
18' ГолМитрицэ Александру
21' Желтая карточкаМихалаке Мариус
25' Желтая карточкаКака Камер
29' Желтая карточкаКошелев Алексей
2:0
45' ГолМитрицэ Александру
3:0
55' ПенальтиМитрицэ Александру
62' Желтая карточкаБанку Никусор
3:1
72' ГолVlad Danale
77' Желтая карточкаAndrei Burlacu
|
18'
1:0
21'
25'
29'
45'
2:0
55'
3:0
62'
72'
3:1
77'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 24 Гардош Флорин Защитник
- 28 Митрицэ Александру Полузащитник
- 77 Бэрбуц Кристиан Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 4 Попа Рэзван
- 14 Dominik Glavina
- Запасные игроки
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 18 Попов Апостол Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 26 Сантуш Андре Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- 49 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 70 Bogdan Gavrila
- 15 Alexandru Zaharia
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 19 Andrei Sin
- 3 Ionut Pantiru
- Запасные игроки
- 10 Кристя Андрей Вратарь
- 33 Русу Денис Вратарь
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 77 Mendes Pedro III
- 6 Madalin Mihaescu
- 88 Catalin Stefanescu
- 18 Vlad Danale
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 09.04.2018 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Л1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 16.02.2018 Волунтари 0:1 Университатя Крайова Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 10.12.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Университатя Крайова Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Л1
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Л1
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова Л1
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Л1
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Л1
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
КСМ Студенцеск: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Лига 1
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 25.11.2016 КСМ Студенцеск 2:1 Университатя Крайова Первая лига
- 15.08.2016 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 22.05.2016 Университатя Крайова 3:2 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 03.04.2016 КСМ Студенцеск 3:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 19.12.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 13.09.2015 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 09.05.2015 Университатя Крайова 0:1 КСМ Студенцеск Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|36
|3.
|Университатя Крайова
|3:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|34
|4.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|29
|5.
|Астра
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|23
|6.
|КСМ Студенцеск
|0:3
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|32
|2.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|25
|3.
|Сепси Оск
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|19
|4.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|18
|5.
|Поли Тимишоара
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|16
|6.
|Конкордия Кьяжна
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|16
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|15
|8.
|Ювентус Бухарест
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|13
Второй тайм
77'
Andrei Burlacu получил желтую карточку от судьи
76'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Жоалиссон Сантос выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Vlad Danale бьет в цель!
65'
КСМ Студенцеск делает замену. Bogdan Gavrila уходит с поля, а Vlad Danale выходит на его замену.
62'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
58'
Университатя Крайова делает замену. Доминик Главина уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова забивает с точки!
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Кизито Лувагга уходит с поля, а Кристя Андрей выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Университатя Крайова делает замену. Попа Рэзван уходит с поля, а Vladimir Screciu выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
29'
Кошелев Алексей получил желтую карточку от судьи
25'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
21'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
17'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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