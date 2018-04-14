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2017-2018
Стадион:
Университатя Крайова
3:1
Второй тайм: 80'
КСМ Студенцеск
0'
17' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
1:0
18' Гол
Митрицэ Александру
21' Желтая карточка
Михалаке Мариус
25' Желтая карточка
Кака Камер
29' Желтая карточка
Кошелев Алексей
2:0
45' Гол
Митрицэ Александру
3:0
55' Пенальти
Митрицэ Александру
62' Желтая карточка
Банку Никусор
3:1
72' Гол
Vlad Danale
77' Желтая карточка
Andrei Burlacu
80'
Второй тайм
Желтая карточка
77'
Andrei Burlacu получил желтую карточку от судьи
76'
КСМ Студенцеск делает замену. Платини Суареш уходит с поля, а Жоалиссон Сантос выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Vlad Danale бьет в цель!
65'
КСМ Студенцеск делает замену. Bogdan Gavrila уходит с поля, а Vlad Danale выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
58'
Университатя Крайова делает замену. Доминик Главина уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру из команды Университатя Крайова забивает с точки!
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Кизито Лувагга уходит с поля, а Кристя Андрей выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Университатя Крайова делает замену. Попа Рэзван уходит с поля, а Vladimir Screciu выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Кошелев Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Митрицэ Александру бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Фрасинеску Козмин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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