  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Румыния
  5. Лига 1
2017-2018
Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:1
Второй тайм: 46'
Ювентус Бухарест
0'
0:1
27' Гол
Florin Stefan
39' Желтая карточка
Thaer Fayed Bawab
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Thaer Fayed Bawab получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Florin Stefan бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация