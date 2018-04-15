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2017-2018
Стадион: Конкордия
0:1
Второй тайм: 46'
0:1
27' ГолFlorin Stefan
39' Желтая карточкаThaer Fayed Bawab
|
27'
0:1
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 73 Andrei Marc Защитник
- Препелицэ Андрей Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 11 Thaer Fayed Bawab
- 14 Nicusor Fota
- 13 Stjepan Babic
- 3 Cristian Albu
- Запасные игроки
- Виткаускас Армантас Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 5 Dan Bucsa
- Nivaldo III
- 20 Бэрбояну Штефан
- Главный тренер: Ion Moldovan
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 33 Virgil Andrei Draghia Вратарь
- 4 Симон Габриэл Защитник
- 6 Gokhan Kardes Защитник
- 7 Георге Василе Полузащитник
- 19 Robert Elek
- 25 Reda Rabei
- 9 Stefan Draghici
- 28 Mihai Leca
- 5 Wallace VIII
- 3 Florin Stefan
- 10 Liviu Dorin Bajenaru
- Запасные игроки
- 1 Гаврилаш Джордже Вратарь
- 21 Marian Constantinescu Полузащитник
- 16 Чолаку Андрей Нападающий
- 23 Никоарэ Виорел Нападающий
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 2 Cristian Ciobanu
- 8 Cristian Balgiu
- Главный тренер: Marius Baciu
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 16.10.2017 Поли Тимишоара 0:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.10.2017 Волунтари 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 23.09.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Сепси Оск Л1
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 09.04.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Сепси Оск Л1
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 16.02.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра Л1
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 06.11.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 28.10.2017 Волунтари 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 21.10.2017 Ювентус Бухарест 2:1 Сепси Оск Л1
- 16.10.2017 Динамо Бухарест 3:0 Ювентус Бухарест Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.09.2017 Ювентус Бухарест 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест Л1
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|38
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|36
|3.
|Университатя Крайова
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|34
|4.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|29
|5.
|Астра
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|23
|6.
|КСМ Студенцеск
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|32
|2.
|Ботошани
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|25
|3.
|Сепси Оск
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|19
|4.
|Волунтари
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|18
|5.
|Поли Тимишоара
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|16
|6.
|Ювентус Бухарест
|1:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 3
|16
|7.
|Конкордия Кьяжна
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|16
|8.
|Газ Метан Mедиаш
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|15
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Thaer Fayed Bawab получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Florin Stefan бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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