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Стадион: Ред Булл Арена
3:1
Конец матча
1:0
5' ГолБредли Райт-Филлипс
1:1
33' ГолJeisson Vargas
2:1
57' ГолAlejandro Romero I
3:1
76' ГолMichael Murillo
|
5'
1:0
33'
1:1
57'
2:1
76'
3:1
Состав команд
33
Aaron
Long
26
Tim
Parker
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 62 Michael Murillo Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 26 Tim Parker Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 22 Florian Valot Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 88 Vincent Bezecourt Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Нападающий
- 17 Benjamin Mines
- Главный тренер: Jesse Marsch
Монреаль Импакт 5-3-2
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 2 Кабрера Виктор Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Полузащитник
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 28 Shamit Shome
- 7 Одуро Доминик
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.04.2018 Гвадалахара 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 07.03.2018 Тихуана 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 02.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Олимпия Тегусигальпа ЛЧК
- 23.02.2018 Олимпия Тегусигальпа 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +7 =0 -13)
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
- 30.07.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС
- 04.06.2017 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 07.11.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт МЛС
- 30.10.2016 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 25.09.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Монреаль Импакт МЛС
- 14.08.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт МЛС
- 13.03.2016 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 08.10.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 06.08.2015 Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 23.10.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Монреаль Импакт Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 18.09.2014 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 24.08.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Монреаль Импакт МЛС
- 06.04.2014 Монреаль Импакт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 14.07.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Монреаль Импакт МЛС
- 09.05.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 24.03.2013 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 29.07.2012 Монреаль Импакт 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 20.05.2012 Монреаль Импакт 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|7.
|Монреаль Импакт
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|Торонто
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|3.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|7.
|Даллас
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Sean Davis уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
82'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Ржатковски Марк выходит на его замену.
78'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Michael Murillo бьет в цель!
66'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Alejandro Romero бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
40'
Монреаль Импакт делает замену. Фанни Род уходит с поля, а Ловиц Дэниел выходит на его замену.
33'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Бредли Райт-Филлипс бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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