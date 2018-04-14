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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
3:1
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
1:0
5' Гол
Бредли Райт-Филлипс
1:1
33' Гол
Jeisson Vargas
2:1
57' Гол
Alejandro Romero I
3:1
76' Гол
Michael Murillo
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Sean Davis уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
82'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Ржатковски Марк выходит на его замену.
78'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Michael Murillo бьет в цель!
66'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.

Описание гола
57'
Г О О О О Л - Alejandro Romero бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
40'
Монреаль Импакт делает замену. Фанни Род уходит с поля, а Ловиц Дэниел выходит на его замену.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Jeisson Vargas бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Бредли Райт-Филлипс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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