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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
2:0
Конец матча
1:0
1' ГолПрайс Джек
2:0
78' ПенальтиГаши Шкельзен
83' Желтая карточкаDominique Badji
85' Желтая карточкаПрайс Джек
|
1'
1:0
78'
2:0
83'
85'
Состав команд
27
Винне
Деклан
23
Колви
Кип
19
Прайс
Джек
32
Jack
McBean
3
Мур
Дрю
54
Ryan
Telfer
63
Liam
Fraser
14
Jay
Chapman
19
Ben
Spencer
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 8 Блумберг Юхан Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 15 Sam Hamilton
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Торонто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 26 Хаслер Николас Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 54 Ryan Telfer Защитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 63 Liam Fraser Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 19 Ben Spencer Нападающий
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Паттерсон-Сьюэлл Калеб Вратарь
- 5 Морган Эштон Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 54 Julian Dunn-Johnson
- 55 Aidan Daniels
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 13.08.2017 Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс М
- 06.08.2017 Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
Торонто (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Торонто: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- 23.07.2017 Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 03.04.2016 Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС
- 19.09.2015 Торонто 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 13.04.2014 Торонто 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.05.2013 Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС
- 19.07.2012 Торонто 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.09.2011 Торонто 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 23.05.2011 Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто МЛС
- 10.07.2010 Торонто 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 19.04.2010 Колорадо Рэпидс 3:1 Торонто МЛС
- 13.09.2009 Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 06.09.2009 Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС
- 10.08.2008 Колорадо Рэпидс 0:1 Торонто МЛС
- 15.06.2008 Торонто 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Коламбус Крю
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|7.
|Монреаль Импакт
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Чикаго Файр
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|10.
|Торонто
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ди Си Юнайтед
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|5.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|7.
|Даллас
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
83'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Enzo Martinez уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Гаши Шкельзен из команды Колорадо Рэпидс забивает с точки!
56'
Торонто делает замену. Ben Spencer уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
46'
Торонто делает замену. Эрнандес Джейсон уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Колорадо Рэпидс делает замену. Колви Кип уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
1'
Г О О О О Л - Прайс Джек бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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