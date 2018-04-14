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Стадион:
Колорадо Рэпидс
2:0
Конец матча
Торонто
0'
1:0
1' Гол
Прайс Джек
2:0
78' Пенальти
Гаши Шкельзен
83' Желтая карточка
Dominique Badji
85' Желтая карточка
Прайс Джек
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Dominique Badji получил желтую карточку от судьи
79'
Колорадо Рэпидс делает замену. Enzo Martinez уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Гаши Шкельзен из команды Колорадо Рэпидс забивает с точки!
76'
Торонто делает замену. Мур Дрю уходит с поля, а Julian Dunn-Johnson выходит на его замену.

56'
Торонто делает замену. Ben Spencer уходит с поля, а Морган Эштон выходит на его замену.
46'
Торонто делает замену. Эрнандес Джейсон уходит с поля, а Завалета Эрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Колорадо Рэпидс делает замену. Колви Кип уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Прайс Джек бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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