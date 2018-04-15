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Стадион:
Ди Си Юнайтед
1:0
Второй тайм: 84'
Коламбус Крю
0'
1:0
1' Гол
Сегура Улисес
23' Желтая карточка
Фредерико Хигайн
51' Красная карточка
Арриола Пол
84'
Второй тайм
73'
Ди Си Юнайтед делает замену. Luciano Acosta уходит с поля, а Kofi Opare выходит на его замену.
73'
Коламбус Крю делает замену. Уильямс Джош уходит с поля, а Абу Мохаммед выходит на его замену.
64'
Ди Си Юнайтед делает замену. Маллинс Патрик уходит с поля, а Фишер Оньел выходит на его замену.
63'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
УДАЛЕНИЕ! - Арриола Пол увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ди Си Юнайтед делает замену. Морено Хуниор уходит с поля, а Christopher Durkin выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Фредерико Хигайн получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Сегура Улисес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Navy Marine Corps Memorial Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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