- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Navy Marine Corps Memorial Stadium
1:0
Второй тайм: 84'
1:0
1' ГолСегура Улисес
23' Желтая карточкаФредерико Хигайн
51' Красная карточкаАрриола Пол
|
1'
1:0
23'
51'
Состав команд
26
Steve
Clark
14
Nick
DeLeon
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
22
Yamil
Asad
Ди Си Юнайтед 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Steve Clark Вратарь
- 14 Nick DeLeon Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 5 Морено Хуниор Полузащитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 8 Сегура Улисес Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Travis Worra Вратарь
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 6 Kofi Opare Защитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 21 Christopher Durkin
- 29 Dane Kelly
- 23 Ian Harkes
- Главный тренер: Ben Olsen
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 8 Абу Мохаммед Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 28 Niko Hansen
- 17 Lalas Abubakar
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.07.2017 Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо М
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Коламбус Крю: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 19.03.2017 Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Крю МЛС
- 29.09.2016 Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 17.07.2016 Коламбус Крю 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 26.10.2015 Коламбус Крю 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.09.2015 Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 03.05.2015 Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 08.06.2014 Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Крю МЛС
- 20.04.2014 Коламбус Крю 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 09.03.2014 Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Крю МЛС
- 28.04.2013 Коламбус Крю 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 23.03.2013 Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 21.10.2012 Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 05.08.2012 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 22.07.2012 Коламбус Крю 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 03.10.2011 Коламбус Крю 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 20.03.2011 Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Крю МЛС
- 05.09.2010 Ди Си Юнайтед 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 02.09.2010 Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Коламбус Крю
|0:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|7.
|Монреаль Импакт
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|5.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Даллас
|0:0
|5
|1
|4
|0
|6 - 3
|7
|7.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
73'
Ди Си Юнайтед делает замену. Luciano Acosta уходит с поля, а Kofi Opare выходит на его замену.
73'
Коламбус Крю делает замену. Уильямс Джош уходит с поля, а Абу Мохаммед выходит на его замену.
64'
Ди Си Юнайтед делает замену. Маллинс Патрик уходит с поля, а Фишер Оньел выходит на его замену.
63'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Adam Jahn выходит на его замену.
51'
УДАЛЕНИЕ! - Арриола Пол увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
46'
Ди Си Юнайтед делает замену. Морено Хуниор уходит с поля, а Christopher Durkin выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Фредерико Хигайн получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Сегура Улисес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Navy Marine Corps Memorial Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация