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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Провиденс
2:0
Второй тайм: 56'
1:0
21' ГолПауэлл Алвас
2:0
23' ГолВалери Диего
34' Желтая карточкаШуллер Расмус
37' Желтая карточкаБёрч Марк
|
21'
1:0
23'
2:0
34'
37'
Состав команд
25
Туилома
Билл
21
Diego
Chara
11
Поло Энди
Портленд Тимберс 4-3-2-1
- Основной состав
- 90 Jacob Gleeson Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 25 Туилома Билл Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 11 Поло Энди Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- 23 Jack Barmby
- 14 Andres Flores II
- 18 Julio Cascante
- 32 Marco Farfan
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 15 Bertrand Owundi Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 8 Бёрч Марк Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 13 Ethan Finlay Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 14 Brent Kallman Защитник
- 12 Николсон Сэм Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 23 Mason Toye
- 9 Abu Danladi
- 2 Carter Manley
- Главный тренер: Adrian Heath
Предыдущие игры
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 19.08.2017 Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.08.2017 Торонто 4:1 Портленд Тимберс М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.07.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс М
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 22.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 20.07.2017 Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Коламбус Крю
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|7.
|Монреаль Импакт
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|5.
|Даллас
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|0:2
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|2:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
46'
Миннесота Старс делает замену. Бёрч Марк уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Бёрч Марк получил желтую карточку от судьи
34'
Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Пауэлл Алвас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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