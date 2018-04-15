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Стадион:
Портленд Тимберс
2:0
Второй тайм: 56'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
21' Гол
Пауэлл Алвас
2:0
23' Гол
Валери Диего
34' Желтая карточка
Шуллер Расмус
37' Желтая карточка
Бёрч Марк
56'
Второй тайм
46'
Миннесота Старс делает замену. Бёрч Марк уходит с поля, а Carter Manley выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Бёрч Марк получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Пауэлл Алвас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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