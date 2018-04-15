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Стадион: Avaya Stadium
1:2
Второй тайм: 81'
1:0
26' ГолЭрикссон Магнус I
31' Желтая карточкаАффольтер Франсуа
36' Желтая карточкаМартинес Томас
1:1
48' ГолМартинес Томас
1:2
63' ГолMauro Manotas
66' Желтая карточкаЭлис Альберт
|
26'
1:0
36'
48'
1:1
63'
1:2
66'
Состав команд
24
Nick
Lima
27
Эйлаш
Фатей
20
Годой
Анибал
18
Chris
Seitz
22
Leonardo
II
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-5-1
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 30 Yeferson Quintana Защитник
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 24 Nick Lima Защитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Салинас Ши Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 12 Matt Bersano
- 15 James Ockford
- Chris Wehan
- Главный тренер: Mikael Stahre
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Joe Willis Вратарь
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 28 Уорд Чарли
- 25 Eric Bird
- 19 Mac Steeves
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
- 30.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.07.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Хьюстон Динамо: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 22.04.2017 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.08.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 01.08.2016 Хьюстон Динамо 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 12.05.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 09.08.2015 Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 11.07.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 06.05.2015 Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 26.05.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 31.03.2013 Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 18.09.2011 Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 05.06.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 17.10.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 06.09.2010 Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 24.05.2009 Хьюстон Динамо 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.03.2009 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС
- 16.10.2008 Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 14.09.2008 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 23.05.2008 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Коламбус Крю
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|7.
|Монреаль Импакт
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|5.
|Даллас
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Хьюстон Динамо
|2:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|9.
|Миннесота Юнайтед
|1:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|2:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:2
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|12.
|Сиэтл Саундерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Второй тайм
67'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Хика Яхмир выходит на его замену.
67'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эйлаш Фатей уходит с поля, а Вондоловски Крис выходит на его замену.
66'
Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
63'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
31'
Аффольтер Франсуа получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Эрикссон Магнус I бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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