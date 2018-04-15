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Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:2
Второй тайм: 81'
Хьюстон Динамо
0'
1:0
26' Гол
Эрикссон Магнус I
31' Желтая карточка
Аффольтер Франсуа
36' Желтая карточка
Мартинес Томас
1:1
48' Гол
Мартинес Томас
1:2
63' Гол
Mauro Manotas
66' Желтая карточка
Элис Альберт
81'
Второй тайм
67'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Казаишвили Валерий уходит с поля, а Хика Яхмир выходит на его замену.
67'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Эйлаш Фатей уходит с поля, а Вондоловски Крис выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Мартинес Томас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Аффольтер Франсуа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Эрикссон Магнус I бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avaya Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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