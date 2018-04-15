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Стадион:
Чанчунь Ятай
2:0
Второй тайм: 76'
Хэнань Цзянье
0'
1:0
3' Гол
Jie Sun
22' Желтая карточка
Rui Yu
26' Желтая карточка
Кала Хуан
33' Желтая карточка
Ма Ксянгью
2:0
47' Гол
Вибе Лассе
76'
Второй тайм
76'
Тактическая замена. Ду Женгью уходит с поля и его заменяет Long Tan
67'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Changjie Du
Угловой
63'
Чанчунь Ятай произведет угловой с левой стороны.
47'
Rui Yu сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Вибе Лассе изменил счет на табло!
46'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Чао Хэ заработал фол
47'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
46'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Kuo Yang наказан за толчок Ду Женгью
46'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Marinho не смог попасть в створ ударом издали
45'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
Травма, повреждение
44'
Marinho возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Marinho получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Marinho на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали
41'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Фол, нарушение
40'
Игало Одион коснулся мяча рукой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Zhao Ke пострадал.
38'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Фол, нарушение
36'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Ву Ян пострадал.
Угловой
35'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
35'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Хорошую попытку сделал Бассогог Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
Офсайд
34'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай в офсайде
34'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
33'
Ма Ксянгью получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Marinho пострадал.
32'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Jinbao Zhong
31'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
31'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
31'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Jinbao Zhong пробует нанести удар издали, но Fan Yi держит все под контролем
28'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Игало Одион наказан за толчок Кала Хуан
27'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
27'
Ду Женгью решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Кала Хуан сейчас получил желтую
Фол, нарушение
26'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
Фол, нарушение
25'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Игало Одион заработал фол
25'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Marinho из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Jinbao Zhong оказался на газоне.
Фол, нарушение
23'
Вибе Лассе наказан за толчок Kuo Yang
Желтая карточка
22'
Rui Yu получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Фан Ксяодонг атаковал сзади соперника. Это Бассогог Кристиан заработал своей команде штрафной
21'
Ваш Те Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Marinho
Фол, нарушение
21'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Li Zhang оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
20'
Вибе Лассе наказан за толчок Кала Хуан
Фол, нарушение
19'
Вибе Лассе наказан за толчок Ву Ян
19'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
Jinbao Zhong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
18'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Вибе Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
14'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай толкнул локтем оппонента. Это Zhuoyi Feng заработал фол
Угловой
14'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
13'
Zhao Ke предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Ма Ксянгью нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
13'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
9'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Cheng Long оказался на газоне.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Jinbao Zhong имел все шансы забить, но Fan Yi сделал отличный сейв!
7'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
7'
Marinho пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
7'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Угловой
7'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
6'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Zhuoyi Feng нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
5'
Zhao Ke навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Marinho из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zhao Ke
3'
Li Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Jie Sun изменил счет на табло!
3'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
3'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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