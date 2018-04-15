Стадион: Changchun Stadium
2:0
Второй тайм: 76'
1:0
3' ГолJie Sun
22' Желтая карточкаRui Yu
26' Желтая карточкаКала Хуан
33' Желтая карточкаМа Ксянгью
2:0
47' ГолВибе Лассе
Второй тайм
67'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Changjie Du
63'
Чанчунь Ятай произведет угловой с левой стороны.
47'
Rui Yu сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Вибе Лассе изменил счет на табло!
46'
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46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Чао Хэ заработал фол
47'
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Marinho не смог попасть в створ ударом издали
45'
Zhao Ke выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
44'
Marinho возвращается на поле, всё в порядке.
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Marinho получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Marinho на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Игало Одион коснулся мяча рукой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Marinho из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Zhao Ke пострадал.
38'
38'
37'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
36'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Ву Ян пострадал.
35'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
35'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Хорошую попытку сделал Бассогог Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан, обводя своих соперников
34'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай в офсайде
34'
33'
Ма Ксянгью получил желтую карточку от судьи
33'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Marinho пострадал.
32'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье пробил со штрафного, но очень мимо цели.
32'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Jinbao Zhong
31'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
31'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
31'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Jinbao Zhong пробует нанести удар издали, но Fan Yi держит все под контролем
28'
28'
Игало Одион наказан за толчок Кала Хуан
27'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
27'
Ду Женгью решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Рефери не любит споров - именно за это Кала Хуан сейчас получил желтую
26'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
25'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье толкнул локтем оппонента. Это Игало Одион заработал фол
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
24'
24'
Marinho из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Jinbao Zhong оказался на газоне.
23'
Вибе Лассе наказан за толчок Kuo Yang
22'
Rui Yu получает желтую карточку за неспортивное поведение
22'
Судья свистит. Фан Ксяодонг атаковал сзади соперника. Это Бассогог Кристиан заработал своей команде штрафной
21'
Ваш Те Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Судья сигнализирует, что Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Marinho
21'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Li Zhang оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Вибе Лассе наказан за толчок Кала Хуан
19'
Вибе Лассе наказан за толчок Ву Ян
19'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
Jinbao Zhong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
18'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Вибе Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
17'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай толкнул локтем оппонента. Это Zhuoyi Feng заработал фол
14'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
13'
Zhao Ke предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Ма Ксянгью нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
13'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
12'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Cheng Long оказался на газоне.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Jinbao Zhong имел все шансы забить, но Fan Yi сделал отличный сейв!
7'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
7'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
7'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
6'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Zhuoyi Feng нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
5'
Zhao Ke навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Marinho из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zhao Ke
3'
Li Zhang сделал результативную передачу.
3'
Г О О О О Л - Jie Sun изменил счет на табло!
3'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
3'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
2'
Судья сигнализирует, что Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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