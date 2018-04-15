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Стадион:
Чуньцинь Лифан
3:3
Второй тайм: 52'
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
6' Гол
Фернандиньо Луис III
2:0
8' Гол
Синьли Пэн
2:1
10' Гол
Аугусто Ренато
3:1
19' Гол
Кардек Алан
22' Желтая карточка
Ши-Хао Вэй
3:2
29' Гол
Пяо Чэн
44' Желтая карточка
Пяо Чэн
3:3
50' Гол
Бакамбу Седрик
52'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забивает головой!
Травма, повреждение
49'
Le Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Le Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
49'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
49'
Ши-Хао Вэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Пяо Чэн атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
44'
Игрок команды Чуньцинь Лифан выносит мяч
Угловой
44'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
44'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
44'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
Желтая карточка
44'
Пяо Чэн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
44'
Fernando Conceicao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
43'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
Фол, нарушение
42'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Офсайд
40'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
37'
Игрок команды Чуньцинь Лифан выносит мяч
Угловой
37'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
37'
Лю Ю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
36'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
34'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
34'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
33'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Пяо Чэн забивает!
29'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юй Ян
29'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
29'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
28'
Шанс! Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
28'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
26'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
25'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
22'
Ши-Хао Вэй сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
22'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Le Liu пострадал.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Le Liu
19'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кардек Алан из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цуй Юнчжэ
Угловой
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
16'
ШАНС! Кардек Алан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
14'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Цуй Юнчжэ
13'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Офсайд
12'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
10'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Аугусто Ренато изменил счет на табло!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Синьли Пэн забивает!
8'
Ли Лэй ошибается в защите.
8'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
7'
Кардек Алан сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Фернандиньо Луис III классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
7'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
7'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
4'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
4'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
4'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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