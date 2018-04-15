Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
3:3
Второй тайм: 52'
1:0
6' ГолФернандиньо Луис III
2:0
8' ГолСиньли Пэн
2:1
10' ГолАугусто Ренато
3:1
19' ГолКардек Алан
22' Желтая карточкаШи-Хао Вэй
3:2
29' ГолПяо Чэн
44' Желтая карточкаПяо Чэн
3:3
50' ГолБакамбу Седрик
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забивает головой!
49'
Le Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Le Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
49'
49'
Ши-Хао Вэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
49'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Ши-Хао Вэй
47'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
44'
Судья свистит. Пяо Чэн атаковал сзади соперника. Это Fernando Conceicao заработал своей команде штрафной
44'
Игрок команды Чуньцинь Лифан выносит мяч
44'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
44'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
44'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
44'
Пяо Чэн сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
44'
Fernando Conceicao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
43'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
43'
42'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
40'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
38'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
38'
Судья сигнализирует, что Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
37'
Игрок команды Чуньцинь Лифан выносит мяч
37'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
37'
Лю Ю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
36'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
34'
34'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
33'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
33'
29'
Г О О О О Л - Пяо Чэн забивает!
29'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Судья сигнализирует, что Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Юй Ян
29'
29'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Шанс! Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
28'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
28'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
26'
25'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
25'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
22'
Ши-Хао Вэй сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
22'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Le Liu пострадал.
21'
Судья сигнализирует, что Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Le Liu
19'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кардек Алан из клуба "Чуньцинь Лифан" отправил мяч головой в ворота.
18'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цуй Юнчжэ
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
16'
ШАНС! Кардек Алан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Бакамбу Седрик наказан за толчок Цуй Юнчжэ
13'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
12'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
11'
Судья сигнализирует, что Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
10'
Виера Хонатан сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Аугусто Ренато изменил счет на табло!
9'
Г О О О О Л - Синьли Пэн забивает!
8'
Ли Лэй ошибается в защите.
8'
8'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
7'
Кардек Алан сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Фернандиньо Луис III классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
7'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
7'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
6'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Аугусто Ренато наказан за толчок Фернандиньо Луис III
5'
4'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
4'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
4'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
3'
Судья сигнализирует, что Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чуньцинь Лифан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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