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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
Состав команд
Хонка
- Основной состав
- 13 Тим Маррей Вратарь
- 21 Перовуо Йоэл Полузащитник
- 11 Нимели Алекс Полузащитник
- 7 Левянен Йонас Полузащитник
- 19 Рахими Юнесс Нападающий
- 28 Tommi Saarinen
- 23 Kasperi Liikonen
- 15 Jatuli Laevuo
- 4 Robert Ivanov
- 14 Borja Martin
- 16 Konsta Rasimus
- Запасные игроки
- 5 Савич Желько Защитник
- 17 Ahmed El-Amrani Полузащитник
- 89 Обрадович Неманья Нападающий
- 27 Mosawer Ahadi
- 20 Antti Makijaervi
- 95 Davor Taleski
- 9 Masar Oemer
- Главный тренер: Vesa Vesara
Лахти
- Основной состав
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 6 Igor Jovanovic
- 23 Kalle Taimi
- Запасные игроки
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 24 Paavo Voutilainen
- 20 Irfan Sadik
- 18 Teemu Jaentti
- 16 Santeri Hostikka
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
Хонка (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 06.03.2018 Хонка 6:0 Гнистан К
- 03.03.2018 Пепо Лаппеэнранта 0:3 Хонка К
- 16.02.2018 ХИФК 2:3 Хонка К
- 27.01.2018 Хонка 1:0 КТП К
- 04.11.2017 ХИФК 1:1 Хонка В(М
- 01.11.2017 Хонка 0:0 ХИФК В(М
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ОПС 0:10 Хонка И
- 30.09.2017 Хонка 4:1 Оулу И
- 22.09.2017 ГрИФК 1:2 Хонка И
- 16.09.2017 Яро 1:2 Хонка И
- 09.09.2017 Хонка 4:2 Экенес ИФ И
- 03.09.2017 Хонка 3:1 КПВ И
- 25.08.2017 Гнистан 2:1 Хонка И
- 19.08.2017 Хонка 2:2 Хака И
- 11.08.2017 ТПС 1:0 Хонка И
Лахти (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти В
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку В
Последние игры между собой
Хонка: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Лахти: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
- 25.10.2014 Лахти 2:0 Хонка Вейккауслига
- 11.06.2014 Хонка 1:1 Лахти Вейккауслига
- 12.05.2014 Хонка 1:0 Лахти Вейккауслига
- 20.10.2013 Хонка 4:2 Лахти Вейккауслига
- 28.07.2013 Лахти 0:1 Хонка Вейккауслига
- 29.05.2013 Хонка 1:0 Лахти Вейккауслига
- 31.08.2012 Лахти 3:2 Хонка Вейккауслига
- 25.06.2012 Лахти 2:3 Хонка Вейккауслига
- 18.04.2012 Лахти 2:1 Хонка Вейккауслига
- 29.02.2012 Лахти 2:2 Хонка Кубок лиги
- 14.02.2012 Хонка 4:1 Лахти Кубок лиги
- 23.12.2011 Хонка 2:0 Лахти Товарищеские матчи. Сборные
- 04.10.2010 Хонка 1:2 Лахти Вейккауслига
- 30.06.2010 Лахти 2:4 Хонка Вейккауслига
- 18.02.2010 Хонка 4:1 Лахти Кубок лиги
- 12.07.2009 Лахти 1:1 Хонка Вейккауслига
- 19.04.2009 Хонка 2:2 Лахти Вейккауслига
- 31.08.2008 Хонка 1:0 Лахти Вейккауслига
- 18.05.2008 Лахти 1:0 Хонка Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Лахти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Кеми Кингс
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Интер Турку
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|КуПС
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Хонка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ТПС
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|СИК
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ильвес
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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