- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Веритас
39' Желтая карточкаВалес Марк
|
39'
Состав команд
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 9 Ристола Алекси Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 22 Niklas Blomqvist
- 2 Niklas Friberg
- 19 Oskari Jakonen
- 17 Onni Valakari
- 3 Juri Kinnunen
- 15 Miro Tenho
- 4 Rasmus Holma
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 32 Милович Драго Нападающий
- 20 Riku Sjoeroos
- 23 Joakim Latonen
- 16 Antto Tapaninen
- 6 Jonni Peraeaho
- 7 Sami Raehmoenen
- Главный тренер: Mika Laurikainen
СИК
- Основной состав
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 3 Валес Марк Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 25 Emile Paul Tendeng
- 17 Ville Tikkanen
- 9 Vahid Hambo
- 5 Хатакка Дани
- 7 Reuben Ayarna
- 14 Maximo Tolonen
- Запасные игроки
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 15 Клинга Матти Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 4 Дормэн Ричард Полузащитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- Главный тренер: Tommi Kautonen
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
- 10.09.2017 ГрИФК 1:3 ТПС И
- 01.09.2017 ТПС 2:0 Оулу И
- 26.08.2017 КПВ 2:2 ТПС И
- 18.08.2017 ТПС 4:0 Экенес ИФ И
- 11.08.2017 ТПС 1:0 Хонка И
- 04.08.2017 Гнистан 1:0 ТПС И
- 30.07.2017 ТПС 2:1 ОПС И
- 22.07.2017 Яро 0:2 ТПС И
- 19.07.2017 ТПС 3:0 ГрИФК И
СИК (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 26.08.2017 СИК 0:4 Ювяскюля В
- 19.08.2017 СИК 1:0 Лахти В
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК В
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Лахти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Кеми Кингс
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Интер Турку
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|КуПС
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Хонка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ТПС
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|СИК
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ильвес
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Валес Марк получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация