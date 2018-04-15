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Стадион:
Кеми Кингс
1:2
Перерыв
Интер Турку
0'
3' Желтая карточка
Мянтюля Теро
0:1
41' Гол
Фурухольм Тимо
1:1
43' Пенальти
Араба Хаким
1:2
45' Гол
Benjamin Kaellman
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Benjamin Kaellman бьет в цель!
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Араба Хаким из команды Кеми Кингс забивает с точки!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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