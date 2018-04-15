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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
1:2
Перерыв
3' Желтая карточкаМянтюля Теро
0:1
41' ГолФурухольм Тимо
1:1
43' ПенальтиАраба Хаким
1:2
45' ГолBenjamin Kaellman
|
3'
41'
0:1
43'
1:1
45'
1:2
Состав команд
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 9 Араба Хаким Нападающий
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 30 Jacob Esposito
- 31 Keaton Isaksson
- 29 Victor Shevcenco
- 3 Kristian Heinolainen
- 5 Kosta Manev
- 14 Kevin Mombilo
- 8 Julian Guevara
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 21 Ville Moilanen
- 10 Justus Lehto
- 19 Iiro Vanha
- Главный тренер: Jari Aahman
Интер Турку
- Основной состав
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 33 Варманен Тату Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 8 Сесар Иван Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 9 Benjamin Kaellman
- 6 Kenny Mansally
- 7 Ari Nyman
- Запасные игроки
- 26 Wille Oehman
- 24 Joona Jaervistoe
- 21 Niilo Maeenpaeae
- 18 Lassi Viholainen
- 13 Lauri Inkeroinen
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 13.08.2017 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс В
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
- 06.08.2017 ВПС 3:3 Кеми Кингс В
Интер Турку (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 25.09.2017 Ювяскюля 1:3 Интер Турку В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Интер Турку: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку Вейккауслига
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 23.05.2017 Интер Турку 1:3 Кеми Кингс Вейккауслига
- 14.10.2016 Интер Турку 0:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 13.08.2016 Кеми Кингс 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 28.05.2016 Интер Турку 0:2 Кеми Кингс Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Лахти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Кеми Кингс
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Интер Турку
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|КуПС
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Хонка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ТПС
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|СИК
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ильвес
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Benjamin Kaellman бьет в цель!
43'
Г О О О О Л - Араба Хаким из команды Кеми Кингс забивает с точки!
41'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
3'
Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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