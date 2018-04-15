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Стадион: Таммела
0:1
10' ГолRasmus Karjalainen
19' Желтая карточкаLuis Murillo
30' Желтая карточкаМиеттунен Тату
1:1
35' ГолMarius Noubissi
|
10'
0:1
19'
30'
35'
1:1
Состав команд
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 19 Toumas Rannankari
- 25 Mame Thiaw
- 45 Marius Noubissi
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki
- 8 Iiro Jaervinen
- 3 Diogo Tomas
- 4 Аспегрен Фелипе
- 5 Jani Tanska
- 7 Eero Hyoekyvirta
- Запасные игроки
- 17 Ба Абдулайе Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 80 Gomo Onduku
- 23 Naatan Skyttae
- 21 Niklas Jokelainen
- 12 Johannes Luukkanen
- Главный тренер: Jarkko Wiss
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 30 Эль-Саид Абдалла Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 25 Urho Nissila
- 28 Jiri Nissinen
- 13 Luis Murillo
- 3 Hamed Coulibaly
- 7 Rasmus Karjalainen
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 9 Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 29 Mikko Pitkaenen
- 24 Jere Hiltunen
- 11 Ilmari Niskanen
- 16 Mika Toeyraes
- 6 Saku Savolainen
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
Ильвес (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 24.02.2018 Хака 0:0 Ильвес К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Ильвес 3:1 ГрИФК К
- 03.02.2018 Ювяскюля 0:3 Ильвес К
- 27.01.2018 Ильвес 3:0 Виикингит К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 Интер Турку 2:2 Ильвес В
- 26.08.2017 Ильвес 2:1 ХИФК В
- 20.08.2017 ВПС 1:1 Ильвес В
- 14.08.2017 Ильвес 4:3 ХИФК В
- 09.08.2017 Кеми Кингс 0:0 Ильвес В
КуПС (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
- 10.08.2017 КуПС 1:0 Ювяскюля В
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 0
КуПС: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 13
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 01.07.2017 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 29.04.2017 КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 07.03.2017 Ильвес 2:1 КуПС Кубок
- 21.09.2016 КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
- 09.06.2016 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 09.04.2016 КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 20.02.2016 Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги
- 20.09.2015 КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига
- 17.09.2015 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 12.07.2015 Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига
- 21.02.2015 Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
- 21.02.2015 Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
- 23.01.2015 КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
- 23.01.2015 КуПС 1:2 Ильвес Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Лахти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Кеми Кингс
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Интер Турку
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|КуПС
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Хонка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|ТПС
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|СИК
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ильвес
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Marius Noubissi бьет в цель!
30'
Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
19'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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