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Стадион:
Ильвес
1:1
Перерыв
КуПС
0'
0:1
10' Гол
Rasmus Karjalainen
19' Желтая карточка
Luis Murillo
30' Желтая карточка
Миеттунен Тату
1:1
35' Гол
Marius Noubissi
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Marius Noubissi бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Luis Murillo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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