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АПОЭЛ
3:1
Второй тайм: 90+'
Омония
0'
1:0
10' Гол
Соуза Лукас
2:0
23' Гол
Шаллаи Роланд
2:1
39' Гол
Жаилсон
3:1
82' Гол
Эбесилио Лоренцо
90' Красная карточка
Винтра Лукас
90'+9
Второй тайм
85'
АПОЭЛ делает замену. Поте Микаэль уходит с поля, а Деллаторре Гильерме выходит на его замену.
83'
Омония делает замену. Мадуро Эдвигес уходит с поля, а Andreas Katsantonis выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Эбесилио Лоренцо бьет в цель!
68'
Омония делает замену. Кану уходит с поля, а Rafael Lopes выходит на его замену.
62'
АПОЭЛ делает замену. Карлао Роберто уходит с поля, а Вурос Праксителис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Жаилсон бьет в цель!
37'
АПОЭЛ делает замену. Антониу Минас уходит с поля, а Макрис Андреас выходит на его замену.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Шаллаи Роланд бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Соуза Лукас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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