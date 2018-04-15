- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
10' ГолСоуза Лукас
2:0
23' ГолШаллаи Роланд
2:1
39' ГолЖаилсон
3:1
82' ГолЭбесилио Лоренцо
90' Красная карточкаВинтра Лукас
|
10'
1:0
23'
2:0
39'
2:1
82'
3:1
90'
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 23 Поляков Денис Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 2 Нсуэ Эмилио Защитник
- 22 Антониу Минас Защитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 30 Меркис Георге Защитник
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- Главный тренер: Донис Йоргос
Омония
- Основной состав
- 88 Михайлов Николай Вратарь
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 10 Rubenilson Kanu II
- Запасные игроки
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- 61 Alexandros Antoniou
- Главный тренер: Jesper Fredberg
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина К
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ К
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 24.02.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ ПД
- 21.02.2018 АПОЭЛ 5:1 Эрмис Арадиппу К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 11.02.2018 Пафос 2:3 АПОЭЛ ПД
- 06.02.2018 АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ ПД
- 10.01.2018 Эрмис Арадиппу 0:2 АПОЭЛ К
- 07.01.2018 АПОЭЛ 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 03.01.2018 АПОЭЛ 5:2 Арис Лимассол ПД
Омония (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
- 02.01.2018 Алки Ороклинис 0:3 Омония ПД
- 21.12.2017 Омония 3:0 Пафос ПД
- 16.12.2017 Этникос Ахна 2:2 Омония ПД
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон ПД
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 14, ничьи: 6, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 14
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 17.11.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 09.04.2017 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 04.03.2017 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 03.12.2016 Омония 1:4 АПОЭЛ Первый дивизион
- 23.04.2016 Омония 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 12.03.2016 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 13.02.2016 АПОЭЛ 2:0 Омония Первый дивизион
- 09.11.2015 Омония 2:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 02.05.2015 АПОЭЛ 3:2 Омония Первый дивизион
- 22.04.2015 Омония 0:0 АПОЭЛ Кубок
- 08.04.2015 АПОЭЛ 3:0 Омония Кубок
- 14.03.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.02.2015 Омония 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 30.11.2014 АПОЭЛ 1:0 Омония Первый дивизион
- 07.05.2014 АПОЭЛ 2:1 Омония Первый дивизион
- 05.04.2014 Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 19.03.2014 Омония 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
Второй тайм
85'
АПОЭЛ делает замену. Поте Микаэль уходит с поля, а Деллаторре Гильерме выходит на его замену.
83'
Омония делает замену. Мадуро Эдвигес уходит с поля, а Andreas Katsantonis выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Эбесилио Лоренцо бьет в цель!
68'
Омония делает замену. Кану уходит с поля, а Rafael Lopes выходит на его замену.
62'
АПОЭЛ делает замену. Карлао Роберто уходит с поля, а Вурос Праксителис выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Жаилсон бьет в цель!
37'
АПОЭЛ делает замену. Антониу Минас уходит с поля, а Макрис Андреас выходит на его замену.
23'
Г О О О О Л - Шаллаи Роланд бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Соуза Лукас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация