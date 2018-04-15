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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Норрчёпинг
2:1
Второй тайм: 76'
Кальмар
0'
0:1
9' Гол
Эльм Виктор
1:1
11' Гол
Alexander Jakobsen
2:1
46' Гол
Моберг-Карлссон Давид
76'
Второй тайм
65'
Норчепинг делает замену. Смит Эрик уходит с поля, а Шёлунд Даниэль выходит на его замену.
65'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Ian Smith выходит на его замену.
60'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Арокойо Гбенга выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Alexander Jakobsen бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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