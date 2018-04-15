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Стадион: Oestgoetaporten
2:1
Второй тайм: 76'
0:1
9' ГолЭльм Виктор
1:1
11' ГолAlexander Jakobsen
2:1
46' ГолМоберг-Карлссон Давид
|
9'
0:1
11'
1:1
46'
2:1
Состав команд
10
Скрабб
Симон
14
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 6 Вальквист Линус Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 22 Ian Smith III Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- 27 Сигурдссон Арнор
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 10 Эрикссон Тобиас Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 22 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Hampus Stroemgren Вратарь
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 91 Hiago II
- 39 Isak Magnusson
- 33 Adrian Edquist
- 38 Adam Hellborg
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Твоокер 2:3 Норрчёпинг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Шемрок Роверс КА
- 02.02.2018 Риека 1:1 Норрчёпинг КА
- 29.01.2018 Норрчёпинг 1:1 Бэйцзин Гоань КА
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 19.09.2017 Норрчёпинг 4:1 Хеккен А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Йёнчёпинг 1:2 Норрчёпинг А
Кальмар (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
- 27.08.2017 Кальмар 4:2 Сириус А
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 27.08.2016 Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 06.04.2016 Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан
- 11.09.2015 Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 30.05.2015 Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 25.09.2014 Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 10.05.2014 Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.10.2013 Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 17.06.2013 Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 31.10.2012 Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 08.07.2012 Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.08.2011 Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 27.06.2011 Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 29.05.2011 Норрчёпинг 0:2 Кальмар Шведский кубок
- 17.03.2011 Норрчёпинг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 02.11.2008 Кальмар 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 13.07.2008 Норрчёпинг 1:3 Кальмар Аллсвенскан
Норрчёпинг
Кальмар
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Хеккен
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Юргорден
|0:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Кальмар
|1:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Далкурд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сундсвалль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Второй тайм
65'
Норчепинг делает замену. Смит Эрик уходит с поля, а Шёлунд Даниэль выходит на его замену.
65'
Норчепинг делает замену. Скрабб Симон уходит с поля, а Ian Smith выходит на его замену.
60'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Арокойо Гбенга выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Моберг-Карлссон Давид бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Г О О О О Л - Alexander Jakobsen бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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