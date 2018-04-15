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ГАИС
0:2
Второй тайм: 72'
Фалькенберг
0'
24' Желтая карточка
Кристоффер Карлссон
0:1
26' Гол
Robin Oestlind
0:2
40' Гол
Erik Paersson
51' Желтая карточка
Niklas Andersen II
54' Желтая карточка
Tobias Englund
58' Желтая карточка
Marcus Berg I
72'
Второй тайм
Желтая карточка
58'
Маркус Бергхольц получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Никлас Андерсен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гаис делает замену. Барни Юнес уходит с поля, а Edin Hamidovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гаис делает замену. Stefan Ilic уходит с поля, а Allan Mohideen выходит на его замену.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Кристоффер Карлссон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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