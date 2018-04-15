- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:2
Второй тайм: 72'
24' Желтая карточкаКристоффер Карлссон
0:1
26' ГолRobin Oestlind
0:2
40' ГолErik Paersson
51' Желтая карточкаNiklas Andersen II
54' Желтая карточкаTobias Englund
58' Желтая карточкаMarcus Berg I
|
26'
0:1
40'
0:2
54'
58'
Состав команд
26
Веде
Калле
18
Барни
Юнес
20
Джурич
Душан
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
24
Веде
Антон
ГАИС 3-5-2
- Основной состав
- 1 Damir Mehic Вратарь
- 17 Niklas Olsson Защитник
- 6 Carl Nystroem Защитник
- 5 Niklas Andersen II Защитник
- 26 Веде Калле Полузащитник
- 18 Барни Юнес Полузащитник
- 4 Marcus Berg I Полузащитник
- 20 Джурич Душан Полузащитник
- 21 Stefan Ilic I Полузащитник
- 10 Jonas Lindberg Нападающий
- 8 Jesper Westermark Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Andreas Oestling Полузащитник
- 7 Сван Юхан Полузащитник
- 9 Edin Hamidovic Нападающий
- 24 Allan Mohideen
- 13 Emin Grozdanic
- 12 Erik Westermark
- 27 Alexander Nadj
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 24 Веде Антон Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 5 Linus Andersson Защитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 19 Mergim Laci
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
ГАИС (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 11.04.2018 Вернаму 1:2 ГАИС С
- 01.04.2018 ГАИС 2:1 Йёнчёпинг С
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 04.03.2018 ГАИС 4:0 Васалунд К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 04.11.2017 ГАИС 3:0 Варбергс Боис С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 15.10.2017 Отвидаберг 3:2 ГАИС С
- 30.09.2017 ГАИС 0:0 Броммапойкарна С
- 25.09.2017 Вернаму 2:0 ГАИС С
- 19.09.2017 ГАИС 1:0 Фрей С
- 11.09.2017 Треллеборг 2:0 ГАИС С
- 04.09.2017 ГАИС 1:1 Эргрюте С
- 28.08.2017 ГАИС 1:0 Дегерфорс С
- 24.08.2017 Шёвде АИК 0:1 ГАИС К
- 20.08.2017 Хельсинборг 1:0 ГАИС С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
- 05.08.2017 ГАИС 1:1 Фалькенберг С
- 30.07.2017 Фалькенберг 2:1 Варбергс Боис С
Последние игры между собой
ГАИС: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Хельсинборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Эргрюте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|ГАИС
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Браге
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Дегерфорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ландскруна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Гефле
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Эстер
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Фрей
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|14.
|Вернаму
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Варбергс Боис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Второй тайм
58'
Маркус Бергхольц получил желтую карточку от судьи
54'
Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
51'
Никлас Андерсен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Гаис делает замену. Барни Юнес уходит с поля, а Edin Hamidovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гаис делает замену. Stefan Ilic уходит с поля, а Allan Mohideen выходит на его замену.
40'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
24'
Кристоффер Карлссон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация