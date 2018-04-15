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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
13' ГолDavid Johannesson
53' Красная карточкаСильверхолт Оливер
56' Желтая карточкаФуре Ларс
|
13'
1:0
56'
64'
1:1
Состав команд
11
Хельг
Симон
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 6 Mario Vasilj I Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 17 Zackarias Faour Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 88 Фуре Ларс Нападающий
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- 7 Carl Johansson III
- 21 Filip Oernblom
- 15 Emir Avdic
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 21 Jalid Kerkich Amar Защитник
- 11 Anton Lundin Полузащитник
- 23 Oscar Lundin Полузащитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Полузащитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 14 Simon Alexandersson Нападающий
- 15 Mihlali Mayambela Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Markus Astvald Нападающий
- 13 Понтус Хиндрикес
- 17 Samuel Aziz
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 5 Carlos García IV
- 1 Oliver Bergman
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс С
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 04.03.2018 Эстер 2:1 Варбергс Боис К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
- 30.09.2017 Эстер 1:1 Эргрюте С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 01.09.2017 Эстер 1:0 Фрей С
- 28.08.2017 Вернаму 2:1 Эстер С
- 23.08.2017 Хускварна 2:5 Эстер К
- 19.08.2017 Сюрианска 2:1 Эстер С
- 12.08.2017 Эстер 1:1 Гефле С
Браге (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 04.11.2017 Карлштад Юнайтед 2:0 Браге ПД
- 29.10.2017 Браге 3:3 Васалунд ПД
- 23.10.2017 Браге 0:0 Сандвикен ПД
- 15.10.2017 ИФК Лулео 0:2 Браге ПД
- 08.10.2017 Браге 4:1 Энскеде ПД
- 01.10.2017 Умео 0:4 Браге ПД
- 24.09.2017 Браге 1:1 Нючепинг ПД
- 17.09.2017 Акрополис 3:2 Браге ПД
- 10.09.2017 Ассириска 1:5 Браге ПД
- 03.09.2017 Браге 3:2 Арамеиска-Сюрьянска ПД
- 28.08.2017 Браге 1:0 Вестерос СК ПД
- 23.08.2017 Браге 1:4 Отвидаберг К
- 20.08.2017 Соллентуна 3:2 Браге ПД
- 02.08.2017 Сандвикен 0:1 Браге К
- 16.07.2017 Браге 2:1 Тим СуренГруппен ПД
- 09.07.2017 Тим СуренГруппен 1:1 Браге ПД
- 02.07.2017 Браге 3:1 Акрополис ПД
Последние игры между собой
Эстер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Браге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Хельсинборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|3.
|Эргрюте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|ГАИС
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Браге
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Дегерфорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ландскруна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Гефле
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Эстер
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|АФК Эскильстуна
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Фрей
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|14.
|Вернаму
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|15.
|Варбергс Боис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Второй тайм
67'
Браге делает замену. Oscar Lundin уходит с поля, а Эрик Нильссон выходит на его замену.
64'
Эстер делает замену. Mattias Pavic уходит с поля, а Filip Oernblom выходит на его замену.
56'
Фуре Ларс получил желтую карточку от судьи
53'
УДАЛЕНИЕ! - Сильверхолт Оливер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
13'
Г О О О О Л - David Johannesson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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