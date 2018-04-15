  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Суперэттан
Эстер
1:1
Второй тайм: 76'
Браге
0'
1:0
13' Гол
David Johannesson
53' Красная карточка
Сильверхолт Оливер
56' Желтая карточка
Фуре Ларс
1:1
64' Гол в свои ворота
 76'
Второй тайм
67'
Браге делает замену. Oscar Lundin уходит с поля, а Эрик Нильссон выходит на его замену.
64'
Эстер делает замену. Mattias Pavic уходит с поля, а Filip Oernblom выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Фуре Ларс получил желтую карточку от судьи
53'
УДАЛЕНИЕ! - Сильверхолт Оливер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Эстер делает замену. Liridon Silka уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - David Johannesson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация