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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Френдс Арена
1:0
15' ГолЛиндквист Расмус
21' Желтая карточкаОльссон Йонас
23' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
26' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
30' Желтая карточкаОльссон Кристоффер
2:0
46' ГолЭлюнусси Тарик
|
15'
1:0
21'
26'
46'
2:0
Состав команд
34
Линнер
Оскар
8
Аду
Энох
17
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 21 Сундгрен Даниэль Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 15 Лундстрём Роберт Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 17 Бауи Набиль Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 24 Robin Jansson
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Jonathan Augustinsson Защитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 19 Мовсисян Юра Нападающий
- 20 Aliou Badji
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 24.09.2017 Хеккен 1:6 АИК А
Юргорден (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 09.02.2018 Юргорден 1:1 Ассириска ТМК
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 02.02.2018 Юргорден 3:1 Сюрианска ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю А
- 19.09.2017 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру А
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Юргорден: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден Кубок
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан
- 21.09.2016 Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан
- 16.05.2016 АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 10.08.2015 АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 25.05.2015 Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан
- 13.08.2014 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 16.04.2014 Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан
- 26.09.2013 Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан
- 22.05.2013 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 16.09.2012 Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан
- 08.05.2012 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 19.09.2011 АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 04.04.2011 Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан
- 03.10.2010 Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан
- 02.05.2010 АИК 1:2 Юргорден Аллсвенскан
- 28.09.2009 АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 18.05.2009 Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан
- 24.09.2008 Юргорден 1:1 АИК Аллсвенскан
АИК
Юргорден
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Хеккен
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Юргорден
|0:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Кальмар
|1:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Далкурд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сундсвалль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Ольссон Кристоффер получил желтую карточку от судьи
26'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
23'
Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
21'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Линдквист Расмус бьет в цель!
13'
Юргорден делает замену. Мрабти Керим уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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