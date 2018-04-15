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Стадион:
АИК
2:0
Второй тайм: 72'
Юргорден
0'
1:0
15' Гол
Линдквист Расмус
21' Желтая карточка
Ольссон Йонас
23' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
26' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
30' Желтая карточка
Ольссон Кристоффер
2:0
46' Гол
Элюнусси Тарик
72'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Элюнусси Тарик бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Ольссон Кристоффер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Ульвестад Фредрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Линдквист Расмус бьет в цель!
13'
Юргорден делает замену. Мрабти Керим уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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