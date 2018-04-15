  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Суперэттан
АФК Эскильстуна
3:0
Первый тайм: 45'
Вернаму
0'
1:0
2' Гол
Samuel Nnamani
2:0
16' Гол
Ousmane Camara
3:0
34' Гол
Kadir Hodzic
45'
Первый тайм
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Kadir Hodzic бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Ousmane Camara бьет в цель!
15'
Васби делает замену. Samuel Nnamani уходит с поля, а Эрасмус Кермит выходит на его замену.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация