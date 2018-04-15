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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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3:0
Первый тайм: 45'
1:0
2' ГолSamuel Nnamani
2:0
16' ГолOusmane Camara
3:0
34' ГолKadir Hodzic
|
2'
1:0
16'
2:0
34'
3:0
Состав команд
21
Раскай
Анель
94
Wellyson
17
Туре
Ибрагим
18
Oke
Akpoveta
АФК Эскильстуна 4-4-2
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 3 Kadir Hodzic Защитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 94 Wellyson Полузащитник
- 17 Туре Ибрагим Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Иванов Михаил Вратарь
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 95 Эрасмус Кермит Нападающий
- 12 Aaron Bazoukou
- 5 Gustav Jarl
- 6 Michel Termanini
- 11 Daniel Miljanovic
- Главный тренер: Michael Jolley
Вернаму 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Tobias Andersson Вратарь
- 21 Anton Maikkula Защитник
- 3 Johan Andersson IV Защитник
- 6 Tyler Lissette Защитник
- 20 Freddy Winst Защитник
- 23 Predrag Randjelovic II Полузащитник
- 14 Alexander Achinioti Joensson Полузащитник
- 11 Alexander Henningsson Полузащитник
- 18 Daniel Ask Полузащитник
- 10 Lumala Abdu Полузащитник
- 9 Paer Cederqvist Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Filip Eriksson Вратарь
- 2 Jon Birkfeldt Защитник
- 8 Archford Gutu Полузащитник
- 24 Ademilua Adebayo
- 19 Max Olsson
- 13 Adnan Kulovac
- 7 York Rafael
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
Вернаму (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 11.04.2018 Вернаму 1:2 ГАИС С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 04.11.2017 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 23.10.2017 Вернаму 6:1 Сюрианска С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 30.09.2017 Фрей 5:0 Вернаму С
- 25.09.2017 Вернаму 2:0 ГАИС С
- 17.09.2017 Вернаму 2:1 Дегерфорс С
- 09.09.2017 Варбергс Боис 2:1 Вернаму С
- 04.09.2017 Отвидаберг 1:3 Вернаму С
- 28.08.2017 Вернаму 2:1 Эстер С
- 23.08.2017 Торнш 1:3 Вернаму К
- 20.08.2017 Броммапойкарна 2:1 Вернаму С
- 13.08.2017 Вернаму 1:1 Далкурд С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Браге
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Хельсинборг
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|4.
|Эргрюте
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|ГАИС
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|АФК Эскильстуна
|3:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Дегерфорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хальмстад
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ландскруна
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Гефле
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Эстер
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|13.
|Фрей
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|14.
|Варбергс Боис
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Вернаму
|0:3
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Первый тайм
34'
Г О О О О Л - Kadir Hodzic бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Ousmane Camara бьет в цель!
15'
Васби делает замену. Samuel Nnamani уходит с поля, а Эрасмус Кермит выходит на его замену.
2'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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